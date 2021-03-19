У Тернополі безкоштовний проїзд для пенсіонерів буде дозволений з 10 до 16 години

У інший час дня впродовж періоду посилення карантинних обмежень пенсіонери за віком можуть скористатися громадським транспортом при умові оплати повної вартості проїзду. Таке рішення було прийняте 18 березня на засіданні оперативного штабу.

Відповідно до даного рішення, від 22 березня на період дії установленого на території Тернопільської громади карантину передбачено здійснювати перевезення пенсіонерів за віком без обмежень їх кількості в робочі дні з 10:00 до 16:00 год., а у вихідні та святкові дні – без часових обмежень по електронних квитках «Соціальна карта тернополянина».

Причиною ухвалення рішення є те, що неодноразово в управління транспорту надходили звернення від тернополян про велике скупчення людей на зупинках громадського транспорту в години пік та неможливість вчасно дістатися на роботу чи навчання через обмежену кількість пасажирів у тролейбусах і автобусах. Заслухавши пропозиції начальника відділу транспортних мереж та зв’язку, учасники штабу вирішили рекомендувати виконавчому комітету Тернопільської міської ради на період карантину прийняти рішення щодо обмеження перевезень пасажирів в громадському транспорті Тернополя.

Рішення про обмеження у перевезенні пільговиків викликало чимало непорозумінь серед тернополян, зокрема, про те, що проїзд обмежено для усіх пільгових категорій. Ця інформація не відповідає дійсності. Наголошуємо: мова йде лише про пільговиків, які є пенсіонерами по віку, решта пільгових категорій продовжуватимуть на час посилення карантину користуватися громадським транспортом безкоштовно за наявності електронного квитка «Соціальна картка тернополянина» впродовж усього дня..