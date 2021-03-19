Батько Дмитра Мудрого, який два дні тому помер від опіків, «пішов» за сином

Сьогодні, 19 березня, батько Дмитра Мудрого, який два дні тому помер від опіків, також відійшов у засвіти. Про це повідомляє Терен.

Нагадаємо, 11 березня у Тернополі у приватному будинку трапився вибух, під час якого постраждали батько та син, Олег та Дмитро Мудрі. Два дні тому, 17 березня, Дмитро Мудрий помер від опіків у львівській лікарні. Похорон відбувся сьогодні на Микулинецькому кладовищі. Щойно, слідом за сином із життя пішов і його батько Олег Мудрий. Чоловік перебував також у львівській лікарні.

Родина та близькі Дмитра та Олега дякують усім небайдужим, які стали донорами крові та допомагали фінансово.

Колектив «Погляду» висловлює свої щирі співчуття родині Мудрих.