“Укрпошта” вводить в обіг перші в історії України марки у жанрі ню

Тираж кожної марки — 130 тисяч примірників.

“Укрпошта” 5 березня вперше в історії України випустить поштові марки з оголеними тілами у жанрі ню із серії “Її величність – жінка”. Перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка “Одаліска” та українського художника-сучасника Андрія Чебикіна “Енергія ІІ”.

Про це повідомили в “Укрпошті”.



Фото: ukrposhta.ua

Тираж кожної марки — 130 тисяч примірників. Вони коштуватимуть по 9 гривень за штуку. До них випустили також тематичні конверти та поштові картки вартістю 18,80 грн.

“В “Укрпошті” вірять, що нова серія марок не тільки поповнить колекції українських філателістів, ставши одним із найулюбленіших вишукано-пікантних експонатів, а й додасть художньої естетики поштовим відправленням”, — йдеться у повідомленні.

В Укрпошті також кажуть, що зроблять колаборацію з українським брендом OLIZ, який випустить нову тематичну колекцію жіночих шовкових хусток. Частину грошей з її продажу спрямують на розвиток Національного музею Тараса Шевченка.

Поштові марки, конверти та картки серії “Її величність — жінка” випускають у співпраці з Національним музеєм Тараса Шевченка та Національним художнім музеєм України. Одну з поштових марок прикрашає картина Тараса Шевченка “Одаліска”, написана у 1840 році у Санкт-Петербурзі. На конверті до випуску представлена ще одна робота Тараса Григоровича — “Вірсавія”, написана 1860 року.

На другій поштовій марці у жанрі ню відтворено роботу “Енергія ІІ”, написану в 1991 році Андрієм Чебикіним — художником-графіком, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. На конверті до марки представлена ілюстрація до збірника “Опале листя” Івана Франка авторства Андрія Чебикіна.

ТСН