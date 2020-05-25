Як буде організована робота дитячих садків на період карантину

До дитсадків не впускатимуть дітей та працівників із температурою вище 37,2 0С, приміщення необхідно дезінфікувати та провітрювати, а з дітьми варто проводити більше часу на свіжому повітрі. Про це йдеться у тимчасових рекомендаціях щодо організації роботи дитячих садків на період карантину через COVID-19. Рекомендації підписано Головним державним санітарним лікарем та опубліковано на сайті МОЗ.

“Дитячі садки відкриють у період адаптивного карантину, а не після його припинення, тож дітям та працівникам будуть вимірювати температуру, а приміщення будуть додатково дезінфікувати, прибирати та провітрювати. Безпека та здоров’я дітей і працівників дитсадків – наш головний пріоритет”, – розповіла т.в.о. Міністра освіти і науки України Любомира Мандзій.

При вході до закладу дошкільної освіти працівники та діти мають проходити температурний скринінг. Також протягом дня, щонайменше раз на 4 години, працівники повинні вимірювати температуру дітям. Дітей, у яких температура тіла вища за 37,2 0С та тих, у кого є симптоми гострого респіраторного захворювання, мають ізолювати та повідомити про це медпрацівника і батьків.

На вході до дитячого садка має бути облаштовано місце для обробки рук спиртовмісним антисептиком, а також нагадування для дітей та дорослих про важливість дезінфекції рук. Заклади можуть скористатись постерами, які розробило МОН.

У період карантину в дитячих садках буде заборонено, зокрема:

використовувати багаторазові рушники, м’які іграшки та килими з довгим ворсом;

перебувати в приміщенні у вуличному взутті;

проводити заходи за участю дітей більше ніж з однієї групи;

проводити батьківські збори, крім тих, що проводять дистанційно.

На час адаптивного карантину МОЗ рекомендує:

проводити додаткові заняття щодо профілактики вірусних захворювань для дітей;

надавати пріоритет активностям на свіжому повітрі;

створити максимальну дистанцію в групі та під час харчування;

обмежити заняття, що потребують фізичного контакту або додаткового інвентаря;

розробити графік прогулянок таким чином, щоби не допустити змішування груп.

Заклади дошкільної освіти повинні забезпечити працівників засобами індивідуального захисту, проводити дезінфекцію поверхонь щонайменше раз на 2 години, вологе прибирання 2 рази на день, а також провітрювати приміщення протягом дня.

З відкриттям дитячих садків працівники дошкільних закладів мають приділяти особливу увагу дезінфекції рук та мити їх із милом або обробляти спиртовмісними антисептиками щонайменше раз на 2 години. Всі працівники повинні носити маски або респіратори протягом робочого дня.

МОН та ЮНІСЕФ Україна рекомендують матеріали для вихователів, які можна використати у роботі з дітьми дошкільного віку:

Нагадаємо, що з 25 травня заклади дошкільної освіти можуть відновити свою роботу з дотриманням рекомендацій МОЗ.