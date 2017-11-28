Як десятикласник Заліщицької гімназії із братом розпочали власний “перепілковий” бізнес
Роман Буряк та Арсен Сенишин із Заліщик вирощують перепілки лише менше півроку. Однак за цей короткий час хлопці встигли не лише досконало вивчити особливості цієї справи, а й переконатися у її прибутковості.
27-річний Роман працює провізором. Його двоюрідному брату Арсену – 17. Він навчається у десятому класі Заліщицької гімназії. Півроку тому хлопці вирішили розпочати власну справу – перепелину. У Хмельницькому через Інтернет придбали 180 яєць, помістили їх в інкубатор і вже через 14 днів отримали перших пташенят. Нині на своїй перепелиній фермі хлопці вирощують 500 перепілок. Фараони, техасці і манчжурки оселилися в облаштованому підвальному приміщенні в десяти клітках, які власноруч змайстрував Арсен за розробленою Романом схемою. Господарі розповідають, що утримувати перепілок – справа зовсім не з кропітких. Достатньо лише дотримуватися кількох умов.
– Найперше слід подбати про збалансоване харчування птахів, – каже Роман Буряк. – До місячного віку перепілки вигодовуємо спеціальним кормом, придбаним у ветеринарній аптеці. Далі до цього корму в пропорції один до трьох додаємо суміш перемеленого на дрібний порошок зерна пшениці, кукурудзи та макухи. Варто подбати й про те, щоб птахи мали цілодобовий доступ до води. Годуємо перепілок двічі в день: в обід і близько 22 години.
Тим, хто вирішив утримувати пернатих заради яєць, молодий господар радить обирати породу «фараон». Техаські та маньчжурські перепели належать до м’ясно-яєчних порід. Упродовж року одна перепілка дає майже 300 яєць. Несучість птахів, за словами Романа, залежить від кількох факторів: температура повітря у приміщенні не повинна бути меншою 18 градусів, а вологість – 60-70 відсотків. Також перепілки не люблять шуму і протягів. Важливу роль у підвищенні несучості відіграє освітлення. Тривалість світлового дня у приміщенні, де тримають перепілок, має становити не меншу 17 годин.
За кілька місяців роботи Арсен та Роман підрахували, що їхня перепелина справа, хоч спочатку й затратна, втім швидко окуповується і дає прибуток. Особливий попит – на перепелині яйця, які не лише смачні, а й корисні. Вони очищають кров, нормалізують кров’яний тиск, підвищують гемоглобін, лікують непліддя, екземи, є джерелом енергії, а також помічні при серцево-судинних недугах та захворюваннях шлунково-кишкового тракту.
Джерело: Марія БЕЗКОРОВАЙНА, газета “Сільський господар плюс”.