14 медалей різної проби вибороли студенти ТНТУ

у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Текстильник» відбувся відкритий чемпіонат Тернопільської області з гирьового спорту серед чоловіків, юніорів 1995-1999 р.н. та юнаків 1999 р.н. і молодших з класичного двоборства.

На цьому чемпіонаті успішно виступили студенти Тернопільського національного технічного університету. Вони вибороли 14 медалей різної проби. Так у змаганнях серед чоловіків наші здобутки такі:

1-ше місце – Дуль Антон, група КАм-51;

2-ге місце – Лубянецький Назар, група РТ-41; Сіправський Роман, аспірант денної форми навчання;

3-тє місце – Палиця Микола, група ЕТ-41.

Серед юніорів:

1-ше місце – Дуль Антон, група КАм-51;

2-ге місце – Палиця Микола, група ЕТ-41; Лубянецький Назар, група РТ-41; Коцюк Ігор, група МСм-61;

3-тє місце – Труханський Микола, група РП-41; Воловик Володимир, група ЕТ-41.

Серед юнаків:

1-ше – Гук Назар, група МБ-11;

2-ге – Сендзюк Володимир, група РТ-21; Козак Максим, група МП-11;

3-тє – Лісніцький Антон, група ЕТ-21; Перфецький Назар, група ММ-21.

За інформацією офіційного сайту ТНТУ ім. І. Пулюя