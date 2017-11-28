У Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу вшанували пам’ять жертв Голодомору

Україна в 1932-1933 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, який забрав безліч людських життів. У пам’ять про мільйони загиблих від Голодомору в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ викладачі та студенти організували захід-реквієм «Жнива скорботи».

Розпочала захід директор ЧННІПБ, к.е.н., доцент Кульчицька Н. Є.: «Факт Голодомору і загибель мільйонів людей доводять документи і спогади сучасників. Про Голодомор потрібно пам’ятати, щоб ця трагедія ніколи більше не трапилася. Нелюдським тоталітарним режимам не місце на нашій землі. Це має навчити нас, сучасне покоління, думати, аналізувати, сміливо відходити від радянських архетипів, бути рішучими та боротися за власну свободу. Трагедія Голодомору – це наш біль і наш сум. Суспільство має вибудувати демократичну країну, в якій не буде місця диктаторам».

Упродовж заходу студенти зачитували факти та спогади подій тих років, переглянули документальний фільм «Голодомор 1932-1933 років». Хвилиною мовчання та запаленням свічок вшанували пам’ять загиблих від Голодомору.

Сьогодні ми прагнемо чесно і гласно прочитати цю трагічну смертну історію українського народу, робимо спробу визначити міру вини тодішнього керівництва країни, керівництва республіки загалом і кожного зокрема. Цього вимагає правда історії, наш час. Лише з врахуванням минулого, в тому числі і тих драматичних подій, що дав нам 1933 рік, ми можемо йти в майбутнє.

Джерело: сайт ТНЕУ