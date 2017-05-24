Як у Тернополі Василь Габор модерував “шабаш” за участю працівників ЖЕКів та “бюджетників””

Василь Габор, як будеш ще колись модерувати подібні”шабаші” за участі “зігнаних” працівників ЖЕКів чи “бюджетників””, не забудь, що в законі “Про статус депутатів місцевих рад” чорним по білому написаноо:”Не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, про дату, місце та час їх проведення ПОВІДОМЛЯЄТЬСЯ регіональні та/або місцеві засоби масової інформації. Представникам засобів масової інформації ГАРАНТУЄТЬСЯ безперешкодний доступ на збори виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою”.Ви мої права, як журналіста порушили. Як і всіх ЗМІ, які може й хотіли прийти, але ж ви так все підпільно проводили, що народ не мав можливості. дуже хочу вірити, що не умисно, як і не умисно, надіюсь, плюнули на закон вцілому Ібо уж дуже вже “тхне” від вас “януковичем”. Той теж такі збіговиська любив)