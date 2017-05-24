Охорона міської ради, “свободівці” та бюджетники, – як у Тернополі порушують закон (відео)





Процедуру відкликання депутатів місцевої ради за народною ініціативою (згідно статтей 37-41 Закону України “Про статус депутатів місцеви рад”) у місті Тернополі (замість народу?) – взялась партія “Свобода”. Про це повідомляє координаторка кампанії “Стеж за грошима” ЧЕСНО у Тернополі Юлія Ковальчук.

Збори організовувались і проводились функціонерами партії (Габор, Костюк та ін.)

Згідно закону, не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, про дату, місце та час їх проведення повідомляються регіональні та/або місцеві засоби масової інформації. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на збори виборців, на яких розглядається питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою.

ЗМІ не були повідомленні. Щодо безперешкодного доступу, теж не все “ок” було.

Далі, згідно Закону, має утворитись ініціативна група для збирання підписів виборців відповідного виборчого округу на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, до складу якої можуть бути включені виборці відповідного округу, та затверджується її персональний склад.

Утворилась, з самих ж “свободівців”. Їх імена на відео.

Було багато охорони. Дивно, навіщо виборцям охорона? До речі, охорона міської ради, самі сказали.

Як писав один зі “свободівців” у мережі Фейсбук, зігнали у “Перемогу” 300 бюджетників. Правда згодом повідомлення було стерте.

За словами депутата міської ради Івана Сороколіта, хтось вирішив не припиняти ганьбитись…

Цікаво хто надоумлює на таке позорище?

Але споглядати цю, вже певну я в б сказав істерику, стає все цікавіше. Хлопці, продовжуйте.

Політичну та моральну сторону цього “кіно” можна довго і думаю це ще буде попереду.

Про “народність” даної ініціативи також мовчу 🙂

Зверну увагу лише на кілька юридичних моментів:

Пункт 3 Статті 38 говорить:

Не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, про дату, місце та час їх проведення повідомляються регіональні та/або місцеві засоби масової інформації.”

Пункт 2 Статті 38 говорить:

Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше:

3) 300 осіб для відкликання депутата міської ради міста обласного значення та районної у місті ради;

Кому цікаво розбирати по кісточках цю “народну ініціативу”, то ось лінк на Закон (статті 37-41) – http://zakon2.rada.gov.ua/…/93-15/print1476159690211196

Але як би там не було – такий шлях покарання “зрадників” все ж не такий ганебний для авторів/організаторів як “памятай чужинець – тут господар українець!”