Як відбулася вступна кампанія в ТНМУ ім. І. Горбачевського?

Вступна кампанія в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського цього року стартувала раніше, ніж завжди, – 10 липня.

«Усім абітурієнтам рекомендували першого дня вступної кампанії не приходити й не подавати електронні заяви, адже це велике навантаження і на сервер, і на працівників приймальної комісії, і на самих вступників, яким доводиться тривалий час стояти в чергах. Утім, на всі наші телефонні лінії, а у нас їх три, і на електронні скриньки, і в соцмережах люди активно стали звертатися із запитанням, коли ж початок вступної кампанії. І ось, як завжди, першого дня був величезний наплив, – з усмішкою каже відповідальний секретар приймальної комісії ТНМУ Ігор Драч. – Але ми до цього були готові й поставилися з розумінням. Нас великий наплив не лякав, просто це створювало певні незручності для самих абітурієнтів».

Як зауважує Ігор Драч, з першого ж дня абітурієнти, які планують навчатися на першому курсі денної форми, активно взялися подавати електронні заяви. Ті, хто претендує на вакантні місця з нормативним чи скороченим терміном навчання, приносили документи особисто.

«Особливістю цьогорічної вступної кампанії стало те, що раніше розпочався прийом документів і, відповідно, швидше закінчиться зарахування контрактників. Крім того, особливостями щодо спеціальностей стало те, що немає заочної форми на спеціальність «Фармація, промислова фармація» після школи. Це було рішення приймальної комісії відповідно до нових стандартів освіти. Втім, водночас ми відкрили нову спеціальність «Громадське здоров’я» (магістратура) та акредитували магістерський рівень спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Цього року також маємо кілька контрактних конкурсних пропозицій, в яких певні предмети ЗНО можуть повторюватися. Крім минулорічного контрактного предмету ЗНО – історія України додали ще іноземну мову. Таким чином абітурієнт, аби підвищити власні шанси на вступ, отримав можливість на ці конкурсні пропозиції подавати кілька заяв. На відміну від конкурсної пропозиції з місцями за кошти державного бюджету, де максимально можна подавати сім заяв на чотири спеціальності, тут кількість заяв не обмежена. Тож вступник може зорієнтуватися, де в нього вищі шанси вступити, й саме туди занести оригінали документів.

Цього року, як і торік, мінімальна кількість балів з другого та третього предметів на вибір для спеціальності «Медицина» і «Стоматологія» – 150 балів, у тому числі й на контрактні конкурсні пропозиції. Водночас підвищилися вимоги до вступників спеціальності «Фармація, промислова фармація»: мінімальний конкурсний бал, тобто той, який виходить після множення кожного предмета на свій коефіцієнт та їх сумування, повинен становити не менше 130. ТНМУ також затвердив мінімальний бал з біології на нову спеціальність «Парамедик», яку пропонуємо абітурієнтам другий рік, – 120 балів», – зазначив Ігор Дмитрович.

За його словами, вже у перші три дні абітурієнти подали 2030 заяв, що стало рекордним показником.

Традиційно попитом користується спеціальність «Медицина». Ліцензійний обсяг на цю спеціальність становить 450 місць, з яких 262 – державне замовлення, 13 виділено для вступників за квотою, решта місць – контрактна форма навчання. Здобути цей фах уже за перших три дні виявило бажання майже 450 осіб.

На другому місці за популярністю – «Фармація» та «Стоматологія». Ліцензійний обсяг на «Фармацію» на 320 місць загалом для абітурієнтів, які вступають за результатами ЗНО та які мають диплом молодшого спеціаліста з фармації або таких спеціальностей, як «лікувальна справа», «акушерська справа», «сестринська справа». Кількість місць державного замовлення становить 10.

Ліцензійний обсяг на «Стоматологію» становить 185 місць. П’ятеро найкращих абітурієнтів матимуть змогу навчатися на бюджетній формі, а решта здобуватимуть освіту за контрактом.

Популярністю користується також «Фізична терапія, ерготерапія». Ліцензійний обсяг – 50 місць.

«Щодо спеціальності «Парамедик», то вже за три дні прийому також отримали достатньо заяв від абітурієнтів, – зауважує Ігор Драч. – Потрібно сказати, що в нашому університеті конкурс на цю спеціальність є відкритим, тобто кожен бажаючий з будь-якого міста України може здобувати цей фах у нас. Ліцензійний обсяг – 105 місць: 25 з них за держзамовленням і 80 контрактної форми навчання.

Здобувати освіту медсестри за рахунок бюджетних коштів зможуть п’ятеро осіб. Лише за три дні кампанії надійшло 53 заяви від бажаючих навчатися на «Медсестринстві». Крім того, 35 місць було виділено на контрактні конкурсні пропозиції. Активно подавали документи ті абітурієнти, які вже мають диплом молодшого спеціаліста чи бакалавра для здобуття освітнього рівня бакалавра та магістра. Це так званий нормативний або скорочений термін навчання. Якщо проаналізувати шкалу інтересів серед цієї категорії абітурієнтів, то знову ж таки «Медицина» є найпопулярнішою. На другий курс навчання заяви вже станом на 12 липня подали 107 осіб при кількості місць 78. Кількість місць на стоматологію становила 50, на фармацію (на денну форму) – 13 місць. Цього року з’явилася можливість вступу на «Стоматологію» з інших медичних спеціальностей – 50 місць. Тобто фельдшери, медсестри могли також пробувати себе у цьому фаху. На скорочений термін навчання на фармації виділили 185 місць. Триває вступ на медсестринство на заочну форму навчання, на здобуття освітніх рівнів «бакалавр» і «магістр». Цього року не приймали заяви від абітурієнтів на 2-ий курс навчання зі спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія», оскільки ліцензійний обсяг на освітній рівень «бакалавр» заповнено, а на здобуття освітнього рівня «магістр» з цієї спеціальності надійшло 10 заяв, причому оголошено конкурс і на денну, і на заочну форму навчання».

Як зауважує Ігор Драч, теперішня електронна державна база, на відміну від попередніх років, не дає можливості простежити, абітурієнти з яких областей України бажають вступити до ТНМУ. «Судити можемо хіба по тому, хто приносить документи особисто, – каже він. – Зокрема, можу сказати, що є абітурі-єнти з Донецької та Луганської областей, які обрали заочну форму навчання. Є особи, які проживали в Росії, але отримали посвідку на проживання тут і подають документи до нашого вишу».

Випускниця Рівненського медичного коледжу Аліна Аранчій із смт. Володимирець, що на Рівненщині, подала особисто документи для вступу до ТНМУ першого ж дня вступної кампанії. «Я вирішила привезти документи саме першого дня. Приїхала, здала – й уже спокійна. Навіщо ж тягнути, поспішати потім, якщо одразу визначилася з вишем, – усміхається дівчина. – Обрала саме Тернопільський національний медичний університет, тому що тут навчаються багато моїх знайомих, від яких я не раз чула, що це хороший заклад високого рівня. Тож подумала: «Чому б не Тернопіль?» і вирішила подавати сюди документи. Обрала фармацію, яку опановувала вже в коледжі. Хочу продовжувати навчання, потрібна вища освіта. Гадаю, шанси у мене є, хоча коледж я закінчила не на «відмінно», та все ж бал досить високий. Організація роботи приймальної комісії ТНМУ мені сподобалася: нічого зайвого, все чітко, конкретно й зрозуміло. Я задоволена».

Нагадаємо, що прийом заяв на денну форму навчання для тих, хто вже має диплом молодшого спеціаліста, тривав до 22 липня. До 22 липня подавали заяви ті, хто вступав за результатами ЗНО. Для бажаючих здобути освіту заочно на підставі диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра подавати документи можна до 4 серпня.

Анна СТАХУРСЬКА,

Микола ВАСИЛЕЧКО (фото)

Джерело: Медична академія