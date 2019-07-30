Чортківчанка Любов Гевко стала першою леді Тернополя

14 липня вперше у Тернополі відбувся регіональний етап всеукраїнського конкурсу краси та особистості «Перша леді 2019». За титул найвродливішої змагалися 8 дівчат, а перемогу здобула уродженка нашого міста, яка минулого року закінчила Чортківську ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 – Любов Гевко.

«За шкільні роки я досить активно себе проявляла. Займала почесне місце президента школи, а згодом очолювала учнівське самоврядування рідного містечка», – розповідає про себе Люба.

На даний момент 18-річна красуня навчається в Тернопільському національному економічному університеті на юридичному факультеті за спеціальністю «Соціальний працівник». Дівчина бере активну участь у студентському житті як своєї кафедри, так і цілого факультету. Жоден концерт, конкурс чи флешмоб в університеті не відбувається без її участі.

Дізнавшись про змагання за звання першої леді, дівчина одразу вирішила, що повинна проявити себе. Підготовка до конкурсу була клопіткою та тривалою. Цілий місяць конкурсантки працювали із професійним хореографом, фотохудожником, стилістами, постановниками дефіле й іншими спеціалістами у галузі краси.

В день змагань учасниці представили чотири дефіле – представлення, вихід у дизайнерських сукнях, у купальниках та вечірніх сукнях. Журі звертало увагу на поставу дівчат, вміння дефілювати та зовнішні дані. Ну і, звісно, оцінювався і внутрішній світ красунь. В день перед дефіле для конкурсанток було організовано так зване «pre-party», де красуні розповідали про себе, свої плани на майбутнє та демонстрували кулінарні вміння.

«На мою думку, перша леді – це всебічно розвинена особистість, в якій гармонійно поєднані як модельні дані, так і багатий внутрішній світ. Вона не може залишатися осторонь проблем, які турбують сучасне суспільство», – зауважує Любов Гевко.

Всеукраїнський етап конкурсу «Перша леді 2019» відбудеться в серпні в рамках студентської республіки в Одесі. За першість змагатимуться красуні зі всієї України, а Тернопілля представлятиме Любов. Обов’язковою умовою конкурсу є благодійний проект першої леді.

«Я вирішила, що доцільно буде провести благодійну акцію у рідному місті. Знаю, що в Чорткові працюють два реабілітаційних центри для дітей з обмеженими можливостями – «Дорога в життя» та «Дім милосердя». Сучасне суспільство чудово знає про людей з інвалідністю, але дуже часто не помічає цієї проблеми. На жаль, в Україні дуже погано розвинена інклюзія, тобто процес збільшення участі людей з обмеженими можливостями в житті суспільства. Часто такі дітки відчувають себе непотрібними в цьому світі.

Основним завданням мого благодійного проекту привернути увагу держави та суспільства на дітей з інвалідністю, довести, що вони такі самі люди, які і ми», – розповіла дівчина.

Красуня планує провести «День казки» для вихованців реабілітаційних центрів міста. Аніматори розважатимуть діток захопливими конкурсами та естафетами. Сама ж Люба хоче показати майстер-клас по малюванні на піску.