Уляна Шаповал з Почаєва на одноразовому посуді створила низку картин

Широко знана українська гітариста із Почаєва УЛЯНА ШАПОВАЛ, перебуваючи за контрактом на круїзному американському лайнері Voyager of Seas, під час карантину повернулася до свого хобі – малювання. Про це розповідає Ryta Kvach у мережі ФБ.

На одноразовому посуді вона створила низку картин, які потрапили у Францію в приватну колекцію. У 2016 р. художниця брала участь у колективній виставці, що відбулася в Почаївську історико-художньому музеї. Нині маємо нагоду висловити своє захоплення Улянці, творчій особистості і просто вродливій дівчині.