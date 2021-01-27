11:30 | 27.01.2021
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Уляна Шаповал з Почаєва на одноразовому посуді створила низку картин

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Широко знана українська гітариста із Почаєва УЛЯНА ШАПОВАЛ, перебуваючи за контрактом на круїзному американському лайнері Voyager of Seas, під час карантину повернулася до свого хобі – малювання. Про це розповідає Ryta Kvach у мережі ФБ.

На одноразовому посуді вона створила низку картин, які потрапили у Францію в приватну колекцію. У 2016 р. художниця брала участь у колективній виставці, що відбулася в Почаївську історико-художньому музеї. Нині маємо нагоду висловити своє захоплення Улянці, творчій особистості і просто вродливій дівчині.

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