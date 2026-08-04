Як вижити без води під час війни: українцям підготували 10 сценаріїв безпеки

Безпечна вода під час війни: українцям підготували 10 покрокових сценаріїв на випадок надзвичайних ситуацій

Під час обстрілів, аварій, блекаутів чи підтоплень доступ до безпечної питної води може бути обмежений. Саме тому ГО «Елеос-Україна» розробила 10 практичних сценаріїв, які допоможуть українцям правильно діяти в кризових ситуаціях.

Перед створенням рекомендацій фахівці провели шість фокус-груп за участю 47 мешканців громад Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Учасники розповідали, як поводяться під час перебоїв із водопостачанням, де шукають інформацію та як оцінюють безпечність води. На основі отриманих результатів і рекомендацій експертів із громадського здоров’я підготували покрокові алгоритми дій.

Серед тем, які охоплюють сценарії:

як знайти безпечне джерело води після зникнення водопостачання;

чому прозора вода не завжди є безпечною;

як правильно зберігати привізну воду;

чому після обстрілу не можна використовувати воду без підтвердження її якості;

як сформувати домашній запас питної води;

що робити після повені або підтоплення колодязя;

як діяти при гострих кишкових інфекціях;

як підготуватися до можливих перебоїв із підвозом води;

як перевіряти інформацію про нібито «отруєну воду».

Усі матеріали доступні безкоштовно. На сторінці проєкту можна переглянути сценарії онлайн або завантажити їх у форматі для друку та поширення.