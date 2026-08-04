Три сітки, раколовка і порушники: результати рейдів на водоймах Тернопільщини

На водоймах Тернопільщини тривають спільні рейди державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища та працівників сектору водної поліції.

Під час обстеження акваторії Касперівського водосховища на річці Серет поблизу села Голігради, що входить до території Національного природного парку «Дністровський каньйон», інспектори виявили та вилучили три безгосподарські рибальські сітки та одну раколовку. Водні біоресурси, які перебували у сітках, звільнили та випустили у природне середовище.

Також рейдові заходи відбулися на річці Дністер поблизу Заліщиків. Там правоохоронці виявили двох порушників Правил любительського рибальства. На них склали адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Державній екологічній інспекції нагадують, що дотримання правил рибальства є важливою умовою збереження водних біоресурсів і природних екосистем. Жителів області закликають не використовувати заборонені знаряддя лову та повідомляти уповноважені органи про випадки браконьєрства.