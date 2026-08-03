П’яна поїздка на електросамокаті може коштувати 17 тисяч гривень і водійського посвідчення

Керування електросамокатом у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння може обернутися не лише значним штрафом, а й позбавленням права керування транспортними засобами.

Про це нагадали у поліції Тернопільської області.

Правоохоронці зазначають, що чимало людей помилково вважають, ніби відповідальність за керування транспортом у стані сп’яніння стосується лише водіїв автомобілів чи мотоциклів. Насправді це правило поширюється й на водіїв електросамокатів.

Якщо людина керувала електросамокатом у нетверезому стані або відмовилася пройти огляд на стан сп’яніння, на неї складають адміністративний протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає штраф у розмірі 17 000 гривень.

Якщо порушник уже має водійське посвідчення, суд, окрім штрафу, може також позбавити його права керування транспортними засобами на строк, визначений законодавством.

У поліції наголошують, що навіть невелика швидкість електросамоката не робить його безпечним. У стані сп’яніння водій втрачає концентрацію, гірше оцінює дорожню ситуацію та не встигає вчасно реагувати на небезпеку. Через це ризик дорожньо-транспортних пригод значно зростає як для самого кермувальника, так і для пішоходів, велосипедистів та інших учасників дорожнього руху.

Правоохоронці закликають громадян не сідати за кермо будь-якого транспортного засобу після вживання алкоголю чи наркотичних речовин та відповідально ставитися до безпеки на дорогах.