Житель Тернопільщини ґвалтував малолітню племінницю

Прокурори Бережанської окружної прокуратури довели в суді вину мешканця Тернопільщини у зґвалтуванні, сексуальному насильстві та розбещенні малолітньої (ч.4 ст.152, ч.4 ст.153, ч.2 ст.156 КК України).

Встановлено, що засуджений неодноразово вчиняв сексуальне насильство та розпусні дії відносно малолітньої племінниці.

Вперше це сталося, коли чоловік пішов з 11-річною дівчинкою порибалити. Перебуваючи наодинці з дитиною на березі річки, зґвалтував її. Також, кривдник вчиняв сексуальне насильство та розбещення відносно малолітньої потерпілої за місцем їхнього спільного проживання, скориставшись відсутністю вдома її матері та інших дорослих.

Чоловік достовірно знав про малолітній вік дитини, однак скористався її безпорадним станом та відсутністю життєвого досвіду.

Суд призначив кривднику максимальне покарання – 15 років ув’язнення з позбавленням права працювати з дітьми строком на 3 роки.

Також, вироком суду передбачено, що відомості про засудженого будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Публічне обвинувачення в суді підтримав керівник Бережанської окружної прокуратури.