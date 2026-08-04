Токсичний дим над Малашівцями: рятувальники продовжують гасити сміттєзвалище

На Тернопільщині триває ліквідація масштабної пожежі на Малашівському сміттєзвалищі. Загоряння виникло 2 серпня о 10:40, коли до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу на полігоні твердих побутових відходів у селі Малашівці Тернопільської громади.

До місця події одразу прибули підрозділи ДСНС. За інформацією рятувальників, станом на 07:00 4 серпня ліквідація пожежі ще триває. До гасіння залучено 17 рятувальників, 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 4 одиниці допоміжної техніки. Площа займання наразі становить 0,18 гектара.

Малашівське сміттєзвалище вже не вперше стає осередком масштабних пожеж. Полігон, який багато років є основним місцем захоронення твердих побутових відходів Тернополя, неодноразово горів у різні роки, спричиняючи сильне задимлення та занепокоєння мешканців навколишніх сіл і обласного центру. Подібні пожежі становлять серйозну загрозу для довкілля, адже під час горіння сміття у повітря потрапляють токсичні речовини.

Напередодні територію сміттєзвалища також обстежили державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області. В Екоінспекції наголосили, що пожежі на об’єктах поводження з відходами можуть негативно впливати на стан атмосферного повітря, а через великі обсяги та різнорідність сміття їх ліквідація часто триває тривалий час. Ситуацію екологи тримають на постійному контролі та взаємодіють із ДСНС, поліцією і прокуратурою.

У ДСНС пояснюють, що пожежі на сміттєзвалищах належать до найскладніших. Через різнорідність відходів вогонь поширюється не лише поверхнею, а й може тліти глибоко всередині сміттєвих масивів. Це ускладнює доступ до осередків займання, сприяє повторному загорянню та потребує значних сил і часу для повної ліквідації.

Роботи з гасіння пожежі тривають.