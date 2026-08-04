Вирубав 248 дерев у парку «Загребелля»: на Тернопільщині судитимуть сільського голову

Слідчі поліції Тернопільської області завершили досудове розслідування щодо сільського голови однієї з громад, якого обвинувачують у незаконній порубці дерев на території регіонального ландшафтного парку «Загребелля» та службовому підробленні.

За даними слідства, у лютому 2025 року посадовець організував незаконну вирубку дерев на території природно-заповідного фонду, залучивши до робіт працівників комунального підприємства. При цьому вони, за інформацією правоохоронців, не знали, що виконують роботи в межах заповідної території.

Крім того, слідство встановило, що сільський голова видав завідомо неправдиве рішення виконавчого комітету, внісши до нього недостовірні відомості про нібито наданий дозвіл на благоустрій земельної ділянки.

У результаті було знищено 248 дерев різних порід. За висновком експертизи, збитки, завдані довкіллю, перевищують 8,2 мільйона гривень.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

«Природно-заповідний фонд — це території, які перебувають під особливою охороною держави, і жодна посада не дає права знищувати їх чи прикривати незаконні дії службовими документами», — зазначив начальник ГУНП у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Водночас відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.