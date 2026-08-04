У Тернополі знову доступні безкоштовні КТ-обстеження: як записатися

У Тернопільській обласній клінічній лікарні пацієнти знову можуть пройти комп’ютерну томографію (КТ). Обстеження проводять безоплатно в межах Програми медичних гарантій за наявності електронного направлення.

У медзакладі повідомили, що планові КТ-дослідження проводять із 08:30 до 14:45, а в ургентних випадках комп’ютерна томографія доступна цілодобово.

Для проходження планового обстеження необхідно попередньо записатися через кол-центр.

Телефон для запису: 098 081 61 96.

Кол-центр працює з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 14:45.

У лікарні нагадують, що безкоштовне КТ доступне для пацієнтів, які мають електронне направлення від лікаря.