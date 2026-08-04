У Тернополі оголосили терміновий збір донорської крові для захисників

Тернопільський обласний центр служби крові звернувся до жителів області із терміновим проханням стати донорами. Медзаклад отримав велике замовлення компонентів крові для потреб українських військових.

У центрі повідомили, що наразі потрібна кров усіх груп і резус-факторів, однак особливо чекають донорів із негативним резус-фактором (Rh−).

Щоб забезпечити потребу захисників, цього тижня Тернопільський обласний центр служби крові працюватиме навіть у суботу.

«Не відкладайте донацію. Саме ваша кров може врятувати життя захисника», — закликають у центрі.

Охочих здати кров чекають за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.