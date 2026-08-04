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Новини Тернополя 

У Тернополі оголосили терміновий збір донорської крові для захисників

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Тернопільський обласний центр служби крові звернувся до жителів області із терміновим проханням стати донорами. Медзаклад отримав велике замовлення компонентів крові для потреб українських військових.

У центрі повідомили, що наразі потрібна кров усіх груп і резус-факторів, однак особливо чекають донорів із негативним резус-фактором (Rh−).

Щоб забезпечити потребу захисників, цього тижня Тернопільський обласний центр служби крові працюватиме навіть у суботу.

«Не відкладайте донацію. Саме ваша кров може врятувати життя захисника», — закликають у центрі.

Охочих здати кров чекають за адресою: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

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