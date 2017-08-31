Як завдяки голові Тернопільської РДА Олександрові Похилому місто багатіє

Півтора місяця у Тернопільській РДА підприємствам відмовляють у послугах державної реєстрації.

Юридичні особи та ФОПи, які працюють на території Тернопільського району і котрим потрібні які-небудь реєстраційні дії, зараз наповнюють бюджет Тернополя. Схоже, владу в районі це не дуже хвилює.

Для органів влади і місцевого самоврядування це завжди було питанням номер один – чим більше зареєстровано на території підприємницьких структур, тим краще для місцевого бюджету, куди від цих структур щось таки капає. Але у реєстраційній службі Тернопільської райдержадміністрації, яка знаходиться в Тернополі по вул. М. Кривоноса, 10, порожньо: півтора місяця тому звільнилася державний реєстратор, пішла з посади і керівник відділу, яка також мала повноваження державного реєстратора. Нових кадрових призначень упродовж такого досить тривалого часу керівництво Тернопільської райдержадміністрації не спромоглося забезпечити. Через те не дивно, що група підприємців, які живуть і працюють у Тернопільському районі, не отримавши відповідних послуг у РДА, приїхала в редакцію газети «Сільський господар плюс».

Голова Тернопільської РДА Олександр Похилий, з яким спілкувався наш кореспондент, фактичну зупинку роботи реєстраційного відділу не вважає проблемою. Каже, тривають конкурсні процедури. А щодо реєстраційних послуг, то ідентичні надає відділ державної реєстрації Тернопільської міської ради, нотаріуси, є реєстраційні відділи у двох ОТГ на території району – Байковецькій і Великогаївській, мовляв, усі бажаючі нехай туди і звертаються.

Воно-то так. Але для підприємця, людини достатньо зайнятої, який, знаючи дорогу до районного держреєстратора, вибрав час, приїхав і отримав відмову, це вже є перешкодою. За реєстраційною послугою до реєстратора ОТГ треба ще добиратися в село – центр громади, у гарячий період відпусток фахівця можна й не застати на робочому місці. До нотаріуса? Послуги в нотаріальній конторі, вочевидь, дорогуваті. Та й, зрештою, реєстраційні відділи в РДА з чималеньким штатом працівників держава створювала для того, щоби наблизити цю послугу до людей, зробити її більш доступною. Відділ відкрили, керівництво району пропіарилось у засобах масової інформації, гроші з бюджету потратили, а в результаті юрособи і ФОПи все одно залишаються при своїх інтересах. До того ж (і газета «Сільський господар плюс» про це повідомляла), у липні ц. р. Мін’юст наказом №2169/5 скасував акредитацію Державного підприємства земельного кадастру, яке також мало у своїй компетенції реєстраційні дії. У результаті Тернопільське представництво ДЗК, що в обласному центрі по вул. Танцорова, 51, на замку.

Зваживши всі «за» і «проти», підприємці з Тернопільського району з приводу реєстраційних дій – реєстрація підприємств, внесення змін в установчі документи, за виписками, довідками та витягами з ЄДР – звертаються у відділ державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Тернопільської міськради, що в м. Тернополі на вул. Шевченка, 1. Фахівці відділу готові надавати всі послуги юридичним і фізичним особам-підприємцям Тернопільського району. Однак плата за них надходить у міський бюджет. До речі, рік тому плата за одну реєстраційну дію становила 51 грн, зараз – 490 грн. Є й інші нюанси. Приміром, заяви на вчинення реєстраційних дій у місті приймають лише до 13 год.

Хто зрозумів, що обслуговування у міському реєстраційному відділі зручніше і краще, той вже навряд чи звернеться коли-небудь у реєстраційну службу Тернопільської РДА, навіть якщо там і з’являться державні реєстратори. А сьогодні виконувати відповідальну роботу, яка вимагає спеціальних знань і досвіду, за «чистих» 2600 грн зарплати бажаючих негусто.

Ольга ЗАДОРОЖНА

Газета “Сільський господар плюс”