Не так, як в інших: репортаж із церемонії посвяти в першокурсники в Тернопільському медуніверситеті

Сьогодні першокурсникам Тернопільського державного медичного університету ім. І. Горбачевського урочисто вручили матрикули – на кшталт окремої залікової книжки, де впродовж навчання викладачі записують оцінки про практичні вміння. Так розпочали новий навчальний рік у виші в останній день літа.

У всіх — однакове вбрання

Вперше за тривалий час в Тернопільському медуніверситеті змінено локацію заходу – церемонія відбулася в оновленому внутрішньому дворі навчального корпусу №1 університету (за адресою: Майдан Волі, 1). У попередні роки захід проводили в палаці культури «Березіль».

На урочистій посвяті ймовірні лікарі були в однаковому вбранні – в білих халатах і головному уборі. Вчена рада – в мантіях. У цю раду входять 61 викладач і представники студентського парламенту – згідно з новим законодавством про вищу освіту.

Чому іноземцям вигідно навчатися в Тернополі

На урочистостях ректор звернувся до студентів двома мовами – українською та англійською. У ТДМУ першокурсниками вже зараховані 80 іноземних студентів, які приїхали з Індії, Пакистану, Польщі, Зімбабве, Гани, Нігерії, Єгипту, української ще не знають. Для іноземців процес зарахування ще триватиме – до 1 листопада цього року. Загалом у медичному університеті на різних курсах зараз навчаються 1500 чужоземних студентів з 62 країн. Перевагу в кількості серед них становлять нігерійці й поляки. Як пояснила прес-секретар університету Яніна Чайківська, іноземцям вигідно навчатися в Тернополі, позаяк, приміром, польська медична освіта дорожча за українську в чотири рази. Тернопільський диплом порівняно легко підтвердити в світі, є можливість навчання англійською мовою.

Щодо інших студентів. За інформацією прес-секретаря, на перший курс вступили: медичний факультет — 362 студенти, фармацевтичний — 61 студент, стоматоматологічний — 88 студентів. Навчально-науковий інститут медсестринства — 13 на освтіньо-кваліфікаційний рівень бакалавр, 8 після коледжів і училищ, та один студент на магістерську програму. Спеціальність “Фізична терапія і ерготерапія” — 24 студенти на освтіньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” і 5 – “магістр”. Другий курс (після коледжів, училищ) медичний факультет — 72, стоматологічний — 27, фармацевтичний — 9, “Фізична реабілітьація” — 14.

Цьогоріч тернопільські студенти-медики за результатами «Кроку ІІ» посіли друге місце в Україні, фармацевти – перше. Вибороли 10 призових місць на всеукраїнських олімпіадах, з них 4 – перші. Михайло Корда запросив першокурсників підтримувати цю тенденцію.

Хобі — співати

Цікаво, що в хорі Тернопільського державного медичного університету представлені студенти і викладачі. Є серед них проректор з наукової роботи, який співає басом, а ще відомий хірург, заслужений артист естрадного мистецтва України Юрій Футуйма (тенор).

Сьогодні першокурсники отримали благословення від духовенства краю. Звернулися до присутніх випускник університету – голова обласної ради Віктор Овчарук, також заступник міського голови Леонід Бицюра.

“Присягаю!”

“Сьогодні, в день мого вступу до лав студентів-медиків, у присутності моїх учителів, батьків, колег по навчанню, присягаю, що служіння медицині та фармації, які зберігають людині здоров’я та працездатність, буде основою мого життя, — йдеться в урочистій обіцянці студента ТДМУ. — Обіцяю невтомно і глибоко вивчати медичні та фармацевтичні науки, оволодівати необхідними практичними навичками, активно брати участь у громадському житті університету, щоб вступивши на шлях медицини та фармації, принести максимальну користь своєму народу. Присягаюся ніколи і ніде не осоромити високого звання студента ТДМУ ім. І. Горбачевського. Я постійно пам’ятатиму про обов’язок студента, про відповідальність перед народом України. Присягаю!”.

Ірина Юрко.

Фото авторки.