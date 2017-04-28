Які заходи у травні чекають на тернополян?
Анонси основних заходів, які передбачається провести Тернопільською міською радою або за її участю на травень
|№ п\п
|Зміст заходу
|Термін проведення
|Відповідальні виконавці / місце проведення
|1
|Прем’єра вистави ДАТС «Тріумф» «Кантервільський привид»
|04-05.05.2017р. 18.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|2
|Літературний вечір «Під Небом»
|05.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка, Літня естрада
|3
|Фестиваль локальної їжі та культури “Тернопільська брама”
|05-07.05.2017р. Протягом дня
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|4
|Всеукрукраїнський фестиваль танцювального мистецтва «Танцювальний водограй»
|06.05.2017р. 10.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|5
|Молодіжно – розважальна програма
|20.00 год.
|Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»
|06.05.2017р.
|20.05.2017р.
|6
|Концерт Оксани Білозір
|07.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|7
|Вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні
|08.05.2017р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Старий парк
|8
|ХХ Всеукраїнський турнір з футболу пам’яті тренера В.П. Полянського
|08-10.05.2017 р. 14.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / футбольне поле ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту (вул. М. Шептицького, 26)
|9
|Заходи до Дня Матері: Урок комп’ютерної графіки « Вітальна листівка для мами»
|10.05.2017 р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 5
|10
|Концерт органної музики
|10.05.2017 р. 18.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|11
|Поетичний вечір «І доброта, і теплота поєднані у серці матері…»
|11.05.2017 р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих
|12
|Літературно-поетичний скарб «Велична молитва Матері»
|11.05.2017р. 13.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 5 для дорослих
|13
|Відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання «Кубок мера»
|11-13.05.2017 р. 11.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / КЗ «КДЮСШ №2»
|14
|Майстер-клас «Оригінальні поробки із звичайних речей»
|12.05.2017р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 3
|15
|Мистецький фестиваль «Ї»
|12-14.05.2017р. 10.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|16
|Відзначення матерів з нагоди Дня Матері
|12.05.2017 р. 12.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Сесійна зала міської ради
|17
|Мистецький фестиваль «Співоче поле.Тернопіль»
|13,14.05.2017р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Співоче поле
|18
|Загальноміське свято з нагоди Дня Матері та Дня сім’ї
|14.05.2017 р. 14.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Парк Національного Відродження
|19
|Звіт колективів художньої самодіяльності БК «Пронятин» , присвячений Дню Матері «Вона – любов, вона – печаль і втіха…!»
|14.05.2017р. 16.00 год.
|Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»
|20
|Авторські читання з лауреатом літературного конкурсу «Коронація слова» Б.Мельничуком «Твоє слово про тебе скаже»
|16.05.2017р. 13.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 4
|21
|Заходи до Дня Європи в Україні: Культурологічна година-подорож «Угорщина-європейська сусідка України»
|16.05.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 2 для дорослих
|22
|Виставка творчих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Творчість юних»
|16.05.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Тернопільська художня школа імені М. Бойчука / Тернопільський обласний художній музей
|23
|Виставка «Мистецький оберемок Поділля»
|16.05 -16.06.2017р.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|24
|Прем’єра вистави ДАТС «Тріумф»«Красуня і чудовисько»
|18.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|16.05.2017р.
|17.05.2017р.
|19.05.2017р.
|25
|Відео-прорив «Європейські бібліотеки»
|17.05.2017р. 13.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 4 для дорослих
|26
|Сольний концерт вокального квартету «Акорд» «З любов’ю до пісні»
|17.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|27
|Захід НТП «Співаночка» «Свято вишиванки»
|18.05.2017р. 17.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|28
|«Дизель-шоу»
|18.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|29
|Свято «Рухаємо Тернопіль» спільно з медіа корпорацією «RIA» – Олімпійський день
|18.05.2017 р. 12.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Театральний майдан /
|30
|V Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є.Ворка
|19-20.2017 р. 12.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивна зала ТНПУ ім. В.Гнатюка
|31
|Родинне свято
|19.05.2017р. 17.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|32
|Інформаційний калейдоскоп «Європейський Союз: вибір і усвідомлення»
|19.05.2017р. 11.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Центральна міська бібліотека
|33
|Фестиваль «Хмільний кухоль»
|19-21.05.2017р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка
|34
|«Тернопільська танцювальна весна» – обласний фестиваль хореографічного мистецтва
|20.05.2017р. 10.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|35
|Фестиваль вуличної музики
|20.05.2017р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Вулиця Сагайдачного
|36
|Мистецьке свято «Україна-Європа». Концерт тернопільських виконавців
|20.05.2017р. 16.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка, Літня естрада
|37
|День Польської культури в Тернополі
|20.05.2017р. 10.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
|38
|Чемпіонат міста з кіокушин – кан карате до
|20.05.2017 р. 12.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / СК «Текстильник»
|39
|Науково – просвітницький захід «Наукові Пікніки»
|21.05.2017 р. 12.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Театральний майдан
|40
|Мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятної стели закатованих українців під час репресій НКВС
|21.05.2017р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Вулиця Коперника
|41
|Концерт ЗАТП «Співограй» з нагоди 10-річного ювілею
|21.05.2017р. 15.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Український Дім
|42
|Панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка з нагоди 156-ї річниці від дня перепоховання
|22.05.2017р. 12.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Сквер Т.Шевченка
|43
|Інтернет-урок «Медіаграмотність сучасного українця»
|23.05.2017р. 14.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека
|44
|Хода в вишиванках та покладання квітів до пам’ятників з нагоди Дня Героїв України
|23.05.2017р. 17.00 год.
|Управління культури і мистецтв / Проспект С. Бандери –Театральний майдан
|45
|Святковий концерт з нагоди Дня Героїв України
|23.05.2017р. 18.00 год.
|Театральний майдан
|46
|«Галицький шлягер-2017»
|25.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|47
|Фестиваль краси і таланту «Міні міс Тернопіль 2017»
|27.05.2017 р. 18.00
|Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
|48
|Гумор-шоу «Вар’яти»
|28.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
|49
|Вечір-зустріч із молоддю «Боротьба за здоровий спосіб життя- це модно, актуально!».
|28.05.2017р. 18.00 год.
|Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»
|50
|Ювілейний вечір поета УПА Зіновія Сердюка «Речник нескорених» / до 90-річчя від дня народження
|30.05.2017р. 14.30 год.
|Управління культури і мистецтв / Бібліотека №2 для дітей-Музей «Літературне Тернопілля»
|51
|Концерт О.Винника
|30-31.05.2017р. 19.00 год.
|Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»