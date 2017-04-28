Які заходи у травні чекають на тернополян?

№ п\п Зміст заходу Термін проведення Відповідальні виконавці / місце проведення

1 Прем’єра вистави ДАТС «Тріумф» «Кантервільський привид» 04-05.05.2017р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

2 Літературний вечір «Під Небом» 05.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка, Літня естрада

3 Фестиваль локальної їжі та культури “Тернопільська брама” 05-07.05.2017р. Протягом дня Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

4 Всеукрукраїнський фестиваль танцювального мистецтва «Танцювальний водограй» 06.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

5 Молодіжно – розважальна програма 20.00 год. Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»

06.05.2017р.

20.05.2017р.

6 Концерт Оксани Білозір 07.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

7 Вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні 08.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Старий парк

8 ХХ Всеукраїнський турнір з футболу пам’яті тренера В.П. Полянського 08-10.05.2017 р. 14.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / футбольне поле ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту (вул. М. Шептицького, 26)

9 Заходи до Дня Матері: Урок комп’ютерної графіки « Вітальна листівка для мами» 10.05.2017 р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 5

10 Концерт органної музики 10.05.2017 р. 18.30 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

11 Поетичний вечір «І доброта, і теплота поєднані у серці матері…» 11.05.2017 р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих

12 Літературно-поетичний скарб «Велична молитва Матері» 11.05.2017р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 5 для дорослих

13 Відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання «Кубок мера» 11-13.05.2017 р. 11.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / КЗ «КДЮСШ №2»

14 Майстер-клас «Оригінальні поробки із звичайних речей» 12.05.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 3

15 Мистецький фестиваль «Ї» 12-14.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

16 Відзначення матерів з нагоди Дня Матері 12.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Сесійна зала міської ради

17 Мистецький фестиваль «Співоче поле.Тернопіль» 13,14.05.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Співоче поле

18 Загальноміське свято з нагоди Дня Матері та Дня сім’ї 14.05.2017 р. 14.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Парк Національного Відродження

19 Звіт колективів художньої самодіяльності БК «Пронятин» , присвячений Дню Матері «Вона – любов, вона – печаль і втіха…!» 14.05.2017р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»

20 Авторські читання з лауреатом літературного конкурсу «Коронація слова» Б.Мельничуком «Твоє слово про тебе скаже» 16.05.2017р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 4

21 Заходи до Дня Європи в Україні: Культурологічна година-подорож «Угорщина-європейська сусідка України» 16.05.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 2 для дорослих

22 Виставка творчих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Творчість юних» 16.05.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Тернопільська художня школа імені М. Бойчука / Тернопільський обласний художній музей

23 Виставка «Мистецький оберемок Поділля» 16.05 -16.06.2017р. Управління культури і мистецтв / Український Дім

24 Прем’єра вистави ДАТС «Тріумф»«Красуня і чудовисько» 18.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

16.05.2017р.

17.05.2017р.

19.05.2017р.

25 Відео-прорив «Європейські бібліотеки» 17.05.2017р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 4 для дорослих

26 Сольний концерт вокального квартету «Акорд» «З любов’ю до пісні» 17.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

27 Захід НТП «Співаночка» «Свято вишиванки» 18.05.2017р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

28 «Дизель-шоу» 18.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

29 Свято «Рухаємо Тернопіль» спільно з медіа корпорацією «RIA» – Олімпійський день 18.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Театральний майдан /

30 V Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є.Ворка 19-20.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивна зала ТНПУ ім. В.Гнатюка

31 Родинне свято 19.05.2017р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

32 Інформаційний калейдоскоп «Європейський Союз: вибір і усвідомлення» 19.05.2017р. 11.00 год. Управління культури і мистецтв / Центральна міська бібліотека

33 Фестиваль «Хмільний кухоль» 19-21.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка

34 «Тернопільська танцювальна весна» – обласний фестиваль хореографічного мистецтва 20.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

35 Фестиваль вуличної музики 20.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Вулиця Сагайдачного

36 Мистецьке свято «Україна-Європа». Концерт тернопільських виконавців 20.05.2017р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка, Літня естрада

37 День Польської культури в Тернополі 20.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан

38 Чемпіонат міста з кіокушин – кан карате до 20.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / СК «Текстильник»

39 Науково – просвітницький захід «Наукові Пікніки» 21.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Театральний майдан

40 Мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятної стели закатованих українців під час репресій НКВС 21.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Вулиця Коперника

41 Концерт ЗАТП «Співограй» з нагоди 10-річного ювілею 21.05.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім

42 Панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка з нагоди 156-ї річниці від дня перепоховання 22.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Сквер Т.Шевченка

43 Інтернет-урок «Медіаграмотність сучасного українця» 23.05.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека

44 Хода в вишиванках та покладання квітів до пам’ятників з нагоди Дня Героїв України 23.05.2017р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / Проспект С. Бандери –Театральний майдан

45 Святковий концерт з нагоди Дня Героїв України 23.05.2017р. 18.00 год. Театральний майдан

46 «Галицький шлягер-2017» 25.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

47 Фестиваль краси і таланту «Міні міс Тернопіль 2017» 27.05.2017 р. 18.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка

48 Гумор-шоу «Вар’яти» 28.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

49 Вечір-зустріч із молоддю «Боротьба за здоровий спосіб життя- це модно, актуально!». 28.05.2017р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»

50 Ювілейний вечір поета УПА Зіновія Сердюка «Речник нескорених» / до 90-річчя від дня народження 30.05.2017р. 14.30 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека №2 для дітей-Музей «Літературне Тернопілля»