Новини Тернополя 

Які заходи у травні чекають на тернополян?

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Анонси основних заходів, які передбачається провести Тернопільською міською радою або за її участю на травень

№ п\п Зміст заходу Термін проведення Відповідальні виконавці / місце проведення
1 Прем’єра вистави ДАТС «Тріумф» «Кантервільський привид» 04-05.05.2017р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім
2 Літературний вечір «Під Небом» 05.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка, Літня естрада
3 Фестиваль локальної їжі та культури “Тернопільська брама” 05-07.05.2017р. Протягом дня Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
4 Всеукрукраїнський фестиваль танцювального мистецтва «Танцювальний водограй» 06.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
5 Молодіжно – розважальна програма 20.00 год. Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»
06.05.2017р.
20.05.2017р.
6 Концерт Оксани Білозір 07.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
7 Вшанування пам’яті загиблих у Другій Світовій війні 08.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Старий парк
8 ХХ Всеукраїнський турнір з футболу пам’яті тренера В.П. Полянського 08-10.05.2017 р. 14.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / футбольне поле ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту (вул. М. Шептицького, 26)
9 Заходи до Дня Матері: Урок комп’ютерної графіки « Вітальна листівка для мами» 10.05.2017 р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 5
10 Концерт органної музики 10.05.2017 р. 18.30 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім
11 Поетичний вечір «І доброта, і теплота поєднані у серці матері…» 11.05.2017 р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 8 для дорослих
12 Літературно-поетичний скарб «Велична молитва Матері» 11.05.2017р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 5 для дорослих
13 Відкритий чемпіонат міста Тернополя з плавання «Кубок мера» 11-13.05.2017 р. 11.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / КЗ «КДЮСШ №2»
14 Майстер-клас «Оригінальні поробки із звичайних речей» 12.05.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 3
15 Мистецький фестиваль «Ї» 12-14.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім
16 Відзначення матерів з нагоди Дня Матері 12.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Сесійна зала міської ради
17 Мистецький фестиваль «Співоче поле.Тернопіль» 13,14.05.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Співоче поле
18 Загальноміське свято з нагоди Дня Матері та Дня сім’ї 14.05.2017 р. 14.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Парк Національного Відродження
19 Звіт колективів художньої самодіяльності БК «Пронятин» , присвячений Дню Матері «Вона – любов, вона – печаль і втіха…!» 14.05.2017р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»
20 Авторські читання з лауреатом літературного конкурсу «Коронація слова» Б.Мельничуком «Твоє слово про тебе скаже» 16.05.2017р. 13.30 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека для дітей № 4
21 Заходи до Дня Європи в Україні: Культурологічна година-подорож «Угорщина-європейська сусідка України» 16.05.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 2 для дорослих
22 Виставка творчих робіт учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Творчість юних» 16.05.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Тернопільська художня школа імені М. Бойчука / Тернопільський обласний художній музей
23 Виставка «Мистецький оберемок Поділля» 16.05 -16.06.2017р. Управління культури і мистецтв / Український Дім
24 Прем’єра вистави ДАТС «Тріумф»«Красуня і чудовисько» 18.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім
16.05.2017р.
17.05.2017р.
19.05.2017р.
25 Відео-прорив «Європейські бібліотеки» 17.05.2017р. 13.00 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека № 4 для дорослих
26 Сольний концерт вокального квартету «Акорд» «З любов’ю до пісні» 17.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
27 Захід НТП «Співаночка» «Свято вишиванки» 18.05.2017р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім
28 «Дизель-шоу» 18.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
29 Свято «Рухаємо Тернопіль» спільно з медіа корпорацією «RIA» – Олімпійський день 18.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Театральний майдан /
30 V Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є.Ворка 19-20.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / спортивна зала ТНПУ ім. В.Гнатюка
31 Родинне свято 19.05.2017р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
32 Інформаційний калейдоскоп «Європейський Союз: вибір і усвідомлення» 19.05.2017р. 11.00 год. Управління культури і мистецтв / Центральна міська бібліотека
33 Фестиваль «Хмільний кухоль» 19-21.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка
34 «Тернопільська танцювальна весна» – обласний фестиваль хореографічного мистецтва 20.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
35 Фестиваль вуличної музики 20.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Вулиця Сагайдачного
36 Мистецьке свято «Україна-Європа». Концерт тернопільських виконавців 20.05.2017р. 16.00 год. Управління культури і мистецтв / Парк ім. Шевченка, Літня естрада
37 День Польської культури в Тернополі 20.05.2017р. 10.00 год. Управління культури і мистецтв / Театральний майдан
38 Чемпіонат міста з кіокушин – кан карате до 20.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / СК «Текстильник»
39 Науково – просвітницький захід «Наукові Пікніки» 21.05.2017 р. 12.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Театральний майдан
40 Мітинг-реквієм та покладання квітів до пам’ятної стели закатованих українців під час репресій НКВС 21.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Вулиця Коперника
41 Концерт ЗАТП «Співограй» з нагоди 10-річного ювілею 21.05.2017р. 15.00 год. Управління культури і мистецтв / Український Дім
42 Панахида та покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченка з нагоди 156-ї річниці від дня перепоховання 22.05.2017р. 12.00 год. Управління культури і мистецтв / Сквер Т.Шевченка
43 Інтернет-урок «Медіаграмотність сучасного українця» 23.05.2017р. 14.00 год. Управління культури і мистецтв / Центральна дитяча бібліотека
44 Хода в вишиванках та покладання квітів до пам’ятників з нагоди Дня Героїв України 23.05.2017р. 17.00 год. Управління культури і мистецтв / Проспект С. Бандери –Театральний майдан
45 Святковий концерт з нагоди Дня Героїв України 23.05.2017р. 18.00 год. Театральний майдан
46 «Галицький шлягер-2017» 25.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
47 Фестиваль краси і таланту «Міні міс Тернопіль 2017» 27.05.2017 р. 18.00 Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту / Тернопільський академічний обласний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка
48 Гумор-шоу «Вар’яти» 28.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»
49 Вечір-зустріч із молоддю «Боротьба за здоровий спосіб життя- це модно, актуально!». 28.05.2017р. 18.00 год. Управління культури і мистецтв / КУ Будинок культури «Пронятин»
50 Ювілейний вечір поета УПА Зіновія Сердюка «Речник нескорених» / до 90-річчя від дня народження 30.05.2017р. 14.30 год. Управління культури і мистецтв / Бібліотека №2 для дітей-Музей «Літературне Тернопілля»
51 Концерт О.Винника 30-31.05.2017р. 19.00 год. Управління культури і мистецтв / ПК «Березіль»

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