Якою буде погода на Тернопільщині у найближчі сім днів

23 вересня вшановується пам’ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. Погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому й заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати простудні захворювання. А якою ж буде погода на наступний тиждень та на що варто звернути увагу, читайте далі.

За даними Тернопільського обласного центру з гідрометеорології наступний тиждень по області погода змінюватиметься. Тому цього тижня як ніколи слід довіритися прогнозу. У середу, 23 вересня, температура повітря підніметься до +23 градусів удень, та +11 – вночі. Цього дня опадів не передбачається, а небо буде ясним, час від часу хмари нагадуватимуть про себе. Четвер, 24 вересня, буде ясним, на небі не буде жодної хмаринки. А температура повітря прогріється до +25 удень та +14 – вночі. У п’ятницю, 25 вересня, погода потішить нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Без опадів. Температура повітря буде +26 градусів удень та +14 – вночі. У суботу, 26 вересня, хмарна погода буде триматися до самого вечора, опадів не очікуємо. Температура повітря становитиме +21 градус вдень та +12 – уночі. А ось у неділю протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері йтиме дрібний дощ. Стовпчик термометра опуститься до позначки +15 градусів удень та + 7 – вночі.

27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути “здвинутим” у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: “Воздвиження осінь назустріч зимі рухає”.

У понеділок, 28 вересня, весь день буде хмарним. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. Температура становитиме +8 градусів вночі та +13 – вдень. Вівторок, 29 версеня, буде дощовим. По всій території області очікуємо дощ, який ітиме увесь день. Температура повітря вдень буде триматися на позначці +13 градусів, вночі – +5.



