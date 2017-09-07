Якщо Сергій Надал не дасть гарячої води в тернопільські гуртожитки, студенти розпочнуть акцію протесту

Первинна профспілкова організація студентів ТНЕУ звернулася до міністра енергетики та вугільної промислововсті України, адміністації міста Тернополя й директора КП «Теплокомуненерго» щодо врегулювання питання безпідставного припинення подачі гарячої води у гуртожитки вищого навчального закладу.

На розширеному засіданні профкому студентів та студентського самоврядування ТНЕУ було прийняте рішення, що у випадку ігнорування ситуації, яка склалася, студенти розпочнуть 14 вересня 2017 року акцію протесту у місті Тернополі. Молоді люди зазначають, що університет немає заборгованості щодо оплати за комунальні послуги, які надаються містом та комунальними підприємствами, а відтак немає підстав припиняти подачу гарячої води.