У тернопільського гурту Nameless — новий сингл

Тернопільський музичний гурт Nameless презентував сингл “Вакуум”, який став першим закінченим результатом відкритого мистецького проекту, розпочатого Nameless ще у 2016 році.

Мета проекту – спроба дистанційного запису спільного альбому. У проекті брали участь музиканти з різних країв, які записували свої партії і надсилали треки інтернетом. Учасники проекту були не завжди знайомі особисто – взаємні симпатії та теплі стосунки народилися саме завдяки спільній роботі над музикою.

Таким чином спільними зусиллями було накопичено матеріалу на 17 пісень, найкращі з яких увійдуть у майбутній альбом. Пісня “Вакуум” дає уявлення про його звучання, інструментальне насичення та емоційне забарвлення.

Історія створення “Вакууму” починалася з акустичної композиції записаної Світланою та Зоряном Безкоровайні взимку 2016 року. Пісня була сповнена смутку з приводу звістки про смерть Девіда Боуі. Пізніше інші музиканти надіслали інтернетом свої інструментальні партії. Зведення та мастеринг здійснили Антон Коваленко та Олексій Трінтум з “Funk Hole Records”.