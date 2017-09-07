«Сьогодні біль і смуток огортають мою душу», — ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий

Нині на фасаді Центру європейських та міжнародних студій, що на бульварі Т. Шевченка, 9 у Тернополі відкрили меморіальну дошку Герою Небесної Сотні, студенту і працівнику ТНЕУ Тарасу Ігоровичу Слободяну, який віддав своє життя за Україну. Участь у заході взяв ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий.

Тарас Слободян зник під час Євромайдану в Києві. Його закатували, тіло залишили в Сумському лісі. Точна дата смерті щирого патріота України невідома — ймовірно це кінець 2013 – поч. 2014 рр. Тарасу був 31 рік, неодружений, працював у ТНЕУ.

“Сьогодні біль і смуток огортають мою душу, — зазначив Андрій Крисоватий на своїй сторінці у Фейсбуці. — Ми відкрили меморіальну дошку Герою Небесної сотні, студенту і працівнику ТНЕУ Тарасу Ігоровичу Слободяну, який віддав своє життя задля утвердження європейських цінностей в нашій державі: гідності українців, конституційних засад демократії, прав і свобод кожного із нас. Тарас – вірний син свого народу, патріот, який не словом, а ціною власного життя відстоював свою громадянську позицію. Він не міг чинити по-іншому, бо усім серцем вірив у те, що робить, до чого прагне. Низько схиляємо голову у скорботі разом з батьками, рідними, друзями і колегами Тараса Слободяна – Патріота, Борця, Героя. Він завжди буде жити у наших серцях й пам’яті наступних поколінь, як приклад жертовності та мужності у боротьбі за наше гідне майбутнє”.

Ілюстрації — Андрія Крисоватого, ректора ТНЕУ.