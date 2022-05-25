З 1 липня у Тернополі перейменуватимуть вулиці

У Тернополі продовжує свою роботу комісія з питань перейменування назв вулиць та інших об’єктів з російським походженням, яка наразі формує перелік вулиць та інших об’єктів, що потрібно перейменувати, та розглядає пропозиції щодо їх нових назв.

Триватиме робота комісії до 31 травня 2022 року.

До складу комісії увійшли провідні місцеві історики-краєзнавці, філологи з Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, представники депутатських фракцій та працівники структурних підрозділів міської ради

Комісія опрацює усі пропозиції, які були надані громадськими організаціями та мешканцями міста і сформує єдиний перелік вулиць у Тернополі, що будуть перейменовані, та до кожної вулиці надасть варіант нової назви, – кажуть у міській раді.

Цей перелік буде запропонований громадськості до обговорення, що триватиме місяць, після чого уже з врахуванням думки населення буде винесений на розгляд сесії, де буде прийнято кінцеве рішення щодо перейменування вулиць».

У міській раді запевняють, що таке перейменування вулиць не завдасть додаткових незручностей для тернополян, адже мешканцям не потрібно буде переробляти документи, а нові назви вулиць змінюватимуться автоматично у всіх реєстрах та сервісах.