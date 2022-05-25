11:00 | 25.05.2022
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Новини Тернополя 

Театральний майдан очистять від машинок

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На черговому рішенні виконавчого комітету прийнято рішення про невідкладну організацію та проведення робіт з демонтажу об’єктів прокату дитячих картингів, які встановлені ФОП на Театральному майдані Тернополя без дозвільних документів.

Рішення прийнято, враховуючи звернення Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області та управління муніципальної інспекції.

Роботи з демонтажу об’єктів прокату дитячих картингів виконуватиме постійно діюча робоча група із залученням правоохоронців.

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