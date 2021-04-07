З 8 квітня у Тернополі посилюють карантин

З 8 квітня на території Тернопільської громади запроваджуються додаткові карантинні обмеження та посилюється контроль за їх дотриманням.

З метою контролю за дотриманням карантинних обмежень, у Тернополі в посиленому режимі працюють спеціальні рейдові групи в складі працівників Національної поліції, патрульної поліції, Держпродспоживслужби та муніципальної інспекції.

Дотримання протиепідемічних норм, зокрема, перевіряється у закладах громадського харчування, торговельно-розважальних центрах, супермаркетах, на зупинках громадського транспорту та у самому транспорті.

За результатами перевірок, впродовж минулого тижня правоохоронцями складено 53 постанови за перебування осіб у громадських місцях без засобів індивідуального захисту та оформлено 17 протоколів за порушення карантинних вимог суб’єктами господарювання.

Як повідомив на засіданні міського оперативного штабу заступник начальника Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області Іван Рибчак, найбільше порушень спостерігалося у торговельно-розважальних центрах та супермаркетах, порушення зафіксовано і в чотирьох закладах громадського харчування.

Зважаючи на значні порушення карантинних вимог у торговельних закладах, учасниками оперативного штабу прийнято рішення з 8 квітня збільшити кількість працівників поліції, муніципальної інспекції, Держпродспоживслужби, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів для роботи в торгових та торгово-розважальних центрах, а також запровадити посилені заходи контролю за дотриманням на території ТМТГ встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають «помаранчевому» рівню епіднебезпеки, згідно з Постановою КМУ № 1236 від 09.12.2020 року та рішень Штабу з висвітленням у засобах масової інформації.

Через складну епідситуацію і зростання рівня захворюваності на COVID-19, штабом також прийнято ряд інших обмежень, які запроваджуються на території Тернопільської громади з 8 квітня 2021 року.

Серед них:

роботу в торгово-розважальних та торговельних центрах дозволено проводити за умови спільного контролю на вході-виході з закладу працівником центру з представником поліції чи Нацгвардії, забезпечивши проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 кв. м торговельної площі, наявності відповідного маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 м, а також дотримання інших санітарних і протиепідемічних заходів згідно із чинним законодавством;

заборонено роботу розважальних центрі, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів в закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників);

проводити усі Богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн;

з 12 квітня учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти навчатимуться у звичній формі (офлайн), а учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, а також учні позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти – дистанційно;

з 12 квітня дозволено проведення практичних заняття у майстернях, лабораторіях закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Галицького коледжу ім. В. Чорновола та Тернопільського фахового коледжу ТНПУ ім. І. Пулюя лише групами до 15 учнів;