60 годин в лісі без води та їжі. Куди “тікає” тернопільська молодь від міського шуму?

З 7 по 10 травня відбудеться найбільша теренова гра України “Гурби-Антонівці”. Захід відбувається на межі Тернопільської та Рівненської області, на місці найбільшого бою УПА проти НКВС.

Якщо тобі від 18 до 29 років — пакуй наплічник та бери участь у грі. Щорічно участь в грі приймає понад 350 активних та молодих людей, що втомилися від буденності та прагнуть випробовувати свою силу і волю та загартувати тіло і дух.

Учасники поділені на дві команди по регіонах: курені Вовків та Левів, які протягом 60 годин безперервної боротьби змагаються за перемогу. Переможцем стає та команда, яка збере найбільшу кількість балів, які можна отримати за “вбитих” суперників та знайдений прапор супротивника. “Життя” учасника — це пов`язка кольору куреня на лівій руці — червона, або жовта. Якщо пов`язку втрачено — гравець “вбитий”.

“Гурби-Антонівці — це школа виживання, в яку закладено історичну тяглість боротьби, командний дух та національну свідомість. Тут гартується воля та характер молодої людини — українського патріота. Під час гри кожен може зрозуміти, що здатен на більше: докластися до чогось більшого, а ніж особисте вдосконалення, сприяти перемозі свого куреня”, — розповідає голова оргкомітету гри Василь Панькевич.

Дата: 7-10 травня (захід відбувається щорічно)

Організатори заходу: ГО Молодіжний Націоналістичний Конгрес в партнерстві з Міністерством молоді та спорту України.

Реєстрація для учасників: http://gurby.org.ua/anketa-uchasnyka-gry-gurby-antonivtsi/

Відео: https://youtu.be/qRbvmK2nLsQ

Дізнатись більше про гру: http://gurby.org.ua/

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