Збив жінку на пішохідному переході: 17-річному тернополянину загрожує до восьми років ув’язнення

У Тернополі слідчі оголосили підозру 17-річному водієві мотоцикла, який 26 жовтня на вулиці Соломії Крушельницької збив 32-річну жінку. Потерпіла померла від отриманих травм у лікарні.

За інформацією поліції Тернопільської області, аварія сталася близько 13:50. За попередніми даними слідства, водій мотоцикла CFMOTO 250SR наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Її госпіталізували з травмою голови, однак врятувати не вдалося.

Неповнолітньому водієві оголосили підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої.

Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Досудове розслідування триває.

Що відомо про загиблу

Раніше про смерть жінки повідомив у соцмережах тернополянин Петро Федорович. За його словами, вона переїхала до Тернополя, рятуючись від війни, та орендувала квартиру неподалік його будинку. Чоловік жінки служить у війську, а їхній шестирічний син цьогоріч пішов до першого класу.