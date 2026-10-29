У Заліщиках водій Daewoo створив аварійну ситуацію та намагався втекти від патрульних

У Заліщиках на Тернопільщині патрульні затримали водія автомобіля Daewoo Sens, який не виконав вимогу про зупинку та спробував утекти пішки. У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння, але проходити огляд він відмовився.

За інформацією патрульної поліції, водій створив аварійну ситуацію, після чого проігнорував вимогу інспекторів зупинитися та продовжив рух.

Згодом правоохоронці зупинили автомобіль. Однак кермувальник вибіг із салону й знову спробував утекти. Патрульні наздогнали та затримали його.

У чоловіка виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду він відмовився.

На водія склали адміністративні матеріали за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення:

ч. 1 ст. 130 — порушення правил щодо керування транспортним засобом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду у встановленому порядку;

ст. 122-2 — невиконання вимоги поліцейського про зупинку;

ч. 5 ст. 122 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки.

Про випадок повідомили в патрульній поліції.