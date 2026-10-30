У Тернополі 1 листопада збільшать кількість громадського транспорту, що курсуватиме до кладовищ

У неділю, 1 листопада, у Тернопільській громаді посилять роботу громадського транспорту, який курсує до міських кладовищ. Це пов’язано з очікуваним збільшенням кількості пасажирів.

Зокрема, до кладовища в селі Підгороднє збільшать кількість автобусів на маршрутах №1, №4, №11, №27 та №40. Транспорт курсуватиме відповідно до затверджених розкладів.

До кладовища на Львівській трасі поблизу села Довжанка їздитиме два автобуси маршруту №32.

Також на маршрутах №18, №28, №31, №50 та тролейбусному маршруті №8 забезпечать роботу максимальної кількості рухомого складу відповідно до розкладів руху.