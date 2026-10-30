На Донеччині загинув військовий із Тернопільщини Григорій Небесьо

Знову болюча звістка сколихнула Микулинецьку громаду, повідомляють на сторінці громади. Знову війна принесла невимовне горе на нашу землю, залишивши по собі сльози, розпач і порожнечу, яку вже ніколи не заповнити.

Чорна звістка прийшла до села Заздрість. Захищаючи Україну від російського агресора, загинув наш земляк, мужній воїн, солдат НЕБЕСЬО Григорій Іванович, 23 липня 1969 року народження.

Від перших днів повномасштабного вторгнення Григорій Іванович не залишився осторонь біди, що прийшла на українську землю. Він добровільно став до лав захисників, усвідомлюючи всю небезпеку обраного шляху, але понад усе ставлячи обов’язок перед Батьківщиною, любов до рідної землі та прагнення захистити свій народ.

25 лютого 2022 року був призваний на військову службу шостим відділом Тернопільського РТЦК та СП. Відтоді його життя було присвячене боротьбі за свободу та незалежність України.

Григорій Іванович проходив військову службу на посаді майстра 1-ї рухомої майстерні безпілотних авіаційних комплексів взводу технічного забезпечення батальйону безпілотних систем військової частини А0998.

26 вересня 2026 року його життя трагічно обірвалося внаслідок удару ворожого безпілотного літального апарата «Герань» по тимчасовому місцю розташування особового складу батальйону безпілотних систем військової частини А0998 поблизу населеного пункту Зелене Краматорського району Донецької області.

Він до останнього залишався вірним військовій присязі, своєму народові та Україні.

Є втрати, перед якими безсилі будь-які слова. Є біль, який неможливо втамувати, і сльози, яких неможливо стримати. Сьогодні ще одна українська родина оплакує найдорожчу людину, ще одне село зустрічає страшну звістку, а вся громада схиляє голови перед жертовністю свого земляка.

Григорій Іванович міг жити, працювати, радіти кожному новому дню, бути поруч із рідними та близькими. Але війна безжально обірвала його земний шлях. Він віддав найдорожче, що мав, за право кожного з нас жити у вільній країні, за майбутнє наших дітей, за Україну, яку любив і захищав.

Світла пам’ять про Григорія Івановича, його мужність, відвагу та самовідданість назавжди житиме в серцях земляків. Його ім’я назавжди вписане в історію нашої громади та боротьби українського народу за незалежність.

Висловлюємо найщиріші співчуття родині полеглого Захисника, його близьким, друзям і бойовим побратимам.

Жодні слова не здатні полегшити біль цієї непоправної втрати. Розділяємо ваше горе, сумуємо разом із вами та схиляємо голови в глибокій скорботі.

Нехай Господь прийме душу полеглого воїна до Свого Небесного Царства, а рідним дарує сили пережити це страшне горе.

Вічна і світла пам’ять Захиснику України Григорію НЕБЕСЬО!

Вічна слава Герою, який віддав своє життя за Україну!