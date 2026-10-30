На Тернопільщині понад 300 рятувальників навчалися діяти в умовах радіаційних і хімічних загроз

На Тернопільщині з 26 до 29 жовтня понад 300 рятувальників пройшли теоретичні та практичні навчання з радіаційного, хімічного, біологічного та ядерного захисту (CBRN).

Заняття проводили за допомогою мобільного класу CBRN Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Під час навчань учасники вивчали принципи організації радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також алгоритми дій у разі надзвичайних ситуацій, пов’язаних із небезпечними хімічними, радіоактивними та біологічними речовинами.

Окрему увагу приділили визначенню й оцінюванню зон радіаційного та хімічного забруднення, використанню засобів індивідуального захисту органів дихання і шкіри та проведенню деконтамінації — видаленню небезпечних речовин із людей, техніки й поверхонь.

Практична частина включала симуляційні вправи в умовах змодельованих CBRN-загроз. Рятувальники відпрацьовували оцінювання обстановки, визначення зон можливого забруднення, застосування засобів захисту та проведення деконтамінації.

Такі навчання мають підвищити професійну підготовку рятувальників і готовність підрозділів ДСНС реагувати на надзвичайні ситуації, пов’язані з радіаційними, хімічними, біологічними та ядерними загрозами.