Втекла від війни до Тернополя: після ДТП померла жінка, яку збив неповнолітній мотоцикліст

У Тернополі померла 32-річна жінка, яка 26 жовтня потрапила під колеса мотоцикла на вулиці Соломії Крушельницької. Про її смерть повідомив у соцмережах місцевий житель Петро Федорович.

За його словами, жінка орендувала квартиру неподалік його будинку. Вона переїхала до Тернополя, рятуючись від війни. Її чоловік служить у війську, а шестирічний син цього року пішов до першого класу.

Як повідомляли раніше у поліції Тернопільської області, ДТП сталася близько 13:50 26 жовтня. За попередніми даними правоохоронців, 17-річний водій мотоцикла CFMOTO 250SR наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Її з травмою голови госпіталізували.

Після повідомлення про смерть жінки залишається важливим питання, хто подбає про її шестирічного сина, адже, за словами Петра Федоровича, батько хлопчика перебуває на війні.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.