Офіційні виторги бізнесу Тернопільщини зросли на понад 19 млрд гривень

У січні-вересні цього року підприємці Тернопільщини провели через реєстратори

розрахункових операцій та програмні РРО 91,9 млрд грн виторгів. За аналогічний період

торік ця сума становила 72,5 млрд гривень.

Таким чином, обсяги офіційних розрахунків за рік зросли на 19,4 млрд грн, або майже

на 27 відсотків.

Збільшилися й місячні обсяги виторгів. Якщо в січні 2026 року через реєстратори та

програмні реєстратори провели розрахунків на 8,1 млрд грн, то у вересні ця сума сягнула

12,1 млрд гривень.

Зростання обсягів розрахунків через РРО та ПРРО свідчить про розширення

фіскалізованого сегмента торгівлі та послуг. Використання касової техніки дає змогу

фіксувати розрахункові операції відповідно до вимог законодавства, а покупцям –

отримувати чеки, які підтверджують факт придбання товарів чи послуг.

У Головному управлінні ДПС у Тернопільській області наголошують на важливості

проведення розрахунків через належним чином зареєстровані РРО або ПРРО. Це один із

важливих кроків до прозорої роботи бізнесу та рівних умов для всіх учасників ринку.

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