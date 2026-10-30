«Полупанівський кар’єр» на Тернопільщині планують передати в оренду: стартова ціна — понад 233 тисячі гривень
Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полупанівський кар’єр» у селі Полупанівка на Тернопільщині виставили на аукціон з оренди. Торги запланували на 6 листопада 2026 року.
Стартова ціна оренди становить 233 280,34 гривні. Подати пропозиції для участі в аукціоні можна до 20:00 5 листопада.
До складу майнового комплексу входять необоротні активи підприємства: основні засоби, нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції.
Об’єкт розташований за адресою: село Полупанівка, вулиця Кар’єрна, 18.
Детальні умови оренди та інформація про участь в аукціоні доступні за посиланням.