«Полупанівський кар’єр» на Тернопільщині планують передати в оренду: стартова ціна — понад 233 тисячі гривень

Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Полупанівський кар’єр» у селі Полупанівка на Тернопільщині виставили на аукціон з оренди. Торги запланували на 6 листопада 2026 року.

Стартова ціна оренди становить 233 280,34 гривні. Подати пропозиції для участі в аукціоні можна до 20:00 5 листопада.

До складу майнового комплексу входять необоротні активи підприємства: основні засоби, нематеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції.

Об’єкт розташований за адресою: село Полупанівка, вулиця Кар’єрна, 18.

Детальні умови оренди та інформація про участь в аукціоні доступні за посиланням.