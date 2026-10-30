У Чорткові судитимуть жінку, яка вдарила баристу через запізнення на роботу

У Чорткові до суду скерували обвинувальний акт щодо жінки, яка вдарила працівницю кав’ярні по обличчю через її запізнення на роботу. Інцидент стався 21 жовтня 2026 року біля одного із закладів міста. Відео конфлікту поширилося в соцмережах і викликало суспільний резонанс.

Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, обвинувачена є родичкою власників кав’ярні. Її дії кваліфікували за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України — умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю, але не спричинили тілесних ушкоджень.

Після поширення відео правоохоронці відреагували на інцидент і повідомили жінці про підозру. Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

Окрім цього, правоохоронці розпочали окреме розслідування за фактом можливого грубого порушення законодавства про працю. За даними прокуратури, потерпіла бариста тривалий час працювала у кав’ярні без офіційного працевлаштування. Кримінальне провадження відкрили за статтею 172 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у справі про нанесення удару проводили слідчі Чортківського районного управління поліції.