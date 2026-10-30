На Тернопільщині внаслідок ДТП травмувались троє людей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 29 жовтня в місті Заліщики. Близько 16.30 годин на автодорозі місцевого значення відбулося зіткнення двох автомобілів «Ford Mondeo» та «Volkswagen Tiguan».

Внаслідок аварії травмувались троє людей: водії обох транспортних засобів та пасажирка «Volkswagen Tiguan». Всі потерпілі були госпіталізовані в КНП «Заліщицька міська лікарня».

Водії зазнали легких травм та після проведення огляду медичними працівниками були направлені на амбулаторне лікування за місцем проживання.

Гірша ситуація склалась для 36-річної пасажирки: вона у важкому стані була госпіталізована відразу в реанімаційне відділення лікарні.

Поділіться:









