Жорстоке вбивство іноземця в Тернополі: подробиці кривавої різанини на заправці

У Тернополі сталося страшне вбивство: на автозаправній станції у селі Великі Гаї сталося криваве злочинство. 18 жовтня 2025 року близько 4:30 ранку до поліції надійшло повідомлення про бійку, під час якої один з учасників отримав смертельні ножові поранення, повідомляють в тернопільській області.

Загиблим виявився 35-річний громадянин Латинської Америки, ймовірно, колумбієць. Після серії ударів ножем чоловік помер на місці, незважаючи на спроби медиків реанімувати потерпілого.

Затримання підозрюваного: причини та мотиви конфлікту

Слідчі оперативно встановили особу нападника — ним виявився 25-річний знайомий загиблого, також громадянин Латинської Америки. За попередніми даними, між чоловіками виник конфлікт на побутовому ґрунті, що призвів до трагічного результату.

Поліція Тернополя реагує швидко

Правоохоронці негайно затримали підозрюваного за статтею 208 КПК. Затримання відбулося після перегляду записів з камер відеоспостереження та проведення слідчих заходів. Затриманий знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Поліція продовжує розслідування.

Кримінальне провадження за статтею умисне вбивство

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У поліції наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного та оголошення йому підозри.