DOBRE – це не про гроші, DOBRE – це досвід і знання, – керівник Програми Браян Кемпл

87 громад із 10 областей України сьогодні співпрацюють із Програмою USAID DOBRE. Пріоритетний напрямок – допомога громадам відновитися та стати стійкішими до нинішніх викликів.

Керівник Програми USAID DOBRE Брайян Кемпл та його заступник Максим Бурдавіцин зустрілися з учасниками «Школи ефективних медіа», яка проходить у Києві. Вони розповіли журналістам про нинішню діяльність Програми в Україні та результати її діяльності у попередній період.

«DOBRE – це не про гроші, DOBRE – це досвід і знання, – сказав Браян Кемпл. – Ми намагаємося бути інклюзивними, тому працюємо з громадами комплексно: як із органами місцевого самоврядування, так і з мешканцями. І отримали дуже хороші результати. Ми зацікавлені, щоби успішний досвід наших партнерів переймали й інші громади, які прагнуть у себе позитивних змін. Також вони можуть користуватися нашими тренінгами, онлайн-вебінарами, семінарами на теми викликів децентралізації та кризового менеджменту, які доступні на наших вебресурсах. Таким чином ми прагнемо охопити своєю допомогою якомога більше громад. Адже чим стійкішими вони будуть, тим сильнішою ставатиме вся Україна».

Браян Кемпл також додав, що Програма USAID DOBRE почала співпрацю з Міністерством інфраструктури України щодо організації допомоги громадам, які потребують відновлення.

«У своїй роботі ми застосовуємо комплексний підхід, – зазначив заступник керівника Програми USAID DOBRE Максим Бурдавіцин. – Обравши, за результатами конкурсного відбору, громади-партнери, ми допомагаємо їм проаналізувати власну діяльність, виробити стратегію подальшого розвитку і реалізувати найпотрібніші для них проєкти. Таким чином наша допомога присутня практично в кожній сфері діяльності громад. Але зараз у фокусі нашої уваги екстрена допомога постраждалим громадам».

«Школу ефективних медіа» організував Український кризовий медіа-центр у рамках Програми USAID DOBRE. У другій хвилі навчання беруть участь 23 журналісти регіональних та всеукраїнських ЗМІ із 8 областей.