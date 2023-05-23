У Тернопільській лікарні швидкої допомоги вперше провели операцію із одночасної заміни обох суглобів

Про це повідомили в Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги.

Лікарі травматологічного відділення Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги виконують понад 1000 оперативних втручань у рік, з них 1/5 по ендопротезуванню великих суглобів (кульшових, колінних).

Нещодавно перед медиками лікарні виник складний виклик, для вирішення якого було зроблено вперше у відділенні операцію, яка характерна одночасною заміною двох суглобів в одного пацієнта. Про це повідомляють у медичному закладі. Складність таких втручань полягає в тому, що процес відбувається на двох суглобах: спочатку один, а потім інший. Тут необхідна координація та злагоджена робота оперуючих хірургів, достатньої кількості спеціального обладнання та інструментів, а також довша тривалість втручання й періоду анестезії.

Пацієнтка віком 64 роки потребувала заміни двох колінних суглобів. Так, як ми є міським центром з ендопротезування, для наших лікарів це щоденна рутинна робота. Проте, у пацієнтки були супутні захворювання імунного характеру, а також обмежений час для лікування та реабілітації (їй необхідно було повертатись за кордон, де жила останні кілька років). Варіант оперування двох суглобів почергово одразу не підійшов. Після кропіткої та комплексної підготовки пацієнтки, зваживши всі за і проти, командою лікарів було прийняте важливе рішення – оперувати одночасно два суглоби. Для знеболення було вибрано спинномозкову анестезію, яка знеболила дві ноги одночасно. Бригада лікарів працювала протягом години на одному суглобі та 45 хвилин на іншому. Операція закінчилась успішно. Після втручання пацієнтка пройшла курс реабілітації у відділенні нашої лікарні, та через місяць повернулась жити за кордон.

Протезування суглобів – це звичні та щоденні для нашого відділення операції, проте формату «близнюків» (одночасно 2 суглоби), у нас ще не було,- зазначає завідувач відділення Андрій Михайлович Обаранчук. – Такі операції завжди потребують злагодженої та надточної роботи лікарів відділення, анестезіологів, середнього та молодшого медичного персоналу. Я вважаю, нам вдалось виконати все якомога найкраще, а результат пацієнтки та її повернення до звичного життя – найбільший доказ правильності цього рішення.