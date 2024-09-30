Монастир на Тернопільщині прихистив та покривав педофіла

Про це повідомила у Телеграмі Харківська обласна прокуратура, передає Укрінформ.

“За процесуального керівництва однієї з окружних прокуратур м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років, та у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої особи (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 КК України)”, – йдеться в дописі.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах м. Харкова. Правоохоронці встановили, що протягом цього періоду він чинив сексуальні дії стосовно школярів.

Зазначається, що потерпілими стали троє хлопчиків віком 11-13 років. Надалі підозрюваний звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області.

У прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.