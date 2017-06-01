«Народні ініціатори» відкликання тернопільських депутатів подали власні «юридичні шедеври» у ТВК

«Народні ініціатори» відкликання тернопільських депутатів – екс-«свободівців» Ігоря Турського, Івана Сороколіта та Романа Навроцького, зробили наступний крок – подали власні «юридичні шедеври» у територіальну виборчу комісію.

30 травня голова Тернопільського тервиборчкому Віктор Дрозд в рамках своїх повноважень повідомив Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта про факт отримання повідомлення про створення ініцітивної групи щодо відкликання депутатів. На даному етапі голова ТВК не аналізує та не вивчає легітимність подання ініціативної групи.

– Ці повідомлення ми отримали з приймальні міського голови. Достовірність та законність зазначеної у повідомленні й інших документах інформації Територіальна виборча комісія разом з правоохоронцями буде перевіряти на своєму офіційному засіданні, коли будуть здані підписні листи. Поки що споглядаємо за тим, як намагаючись зберегти лице, «народні ініціатори» продовжують виставляти себе на посміховище, – повідомив Іван Сороколіт.

Ще один «відкликанець» Роман Навроцький дуже хоче побачити списки ініціативної групи, бо, за його інформацією, вони сформовані з численними порушеннями.

– Знаю, що їздять до людей: трохи просять, трохи платять за заяву в ініціативну групу. Приємно, що нормальні люди відмовляються брати участь у «цирку» з відкликанням, – сказав Роман Навроцький.

Відомо, що більшість членів ініціативної групи – це члени партії ВО «Свобода». Так чи інакше поіменні списки вже оприлюднені.

Нижче подано відео з «народних зборів», котрі організовувались та модерувались партійними функціонерами у комунальному приміщенні під охороною міської ради.





Репортер