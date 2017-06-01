На Тернопільщині нелюди поглумилися з могили священика (фото)

ив, з глибокої християнської любові, висловлюю свої найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати розуму і совісті, котрих вони поховали на імпровізованій могилі перед церковною брамою.

Прикро, якщо все це було зроблено з нерозважного жарту. Як не дивно, але Бог любить і вміє жартувати, і коли Він це робить, всім стає смішно настільки, що аж сльози виступають. Недарма ж кажуть: ” Не жартуй з Богом”.