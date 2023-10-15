У Тернополі волонтери намагалися донести владі, що «ЗСУ в ПЕРШУ чергу». І, здавалася, що міський голова Сергій Надал теж ставить в пріоритет фінансування з міського бюджету потреби військових. Адже після декількох акцій під міською радою, він запросив активістів на розмову. Правда зустріч організовували через поліцейських.

Одна з організаторів акції Ольга Тимошенко неодноразово заявляла, що вони проводять мітинги не заради мітингів, а намагаються працювати конструктивно. Всі дії ініціативної групи спрямовані на збільшення допомоги силам оборони та наближення Перемоги.

Саме тому 11 жовтня в приміщенні міської ради відбулась зустріч з мером Сергієм Надалом.

Можливо зі сторони і здається, що учасники ініціативної групи дуже наївні та кожен в праві думати те, що вважає за потрібне. Ми поставили собі за ціль прикласти максимум зусиль, щоб збільшити фінансування сил оборони з бюджету Тернополя. Тому вирішили спробувати домовитись з Сергієм Віталійовичем. Інтригу тримати не буду – нічого в нас не вийшло, – ділиться враженнями від зустрічі з мером Ольга Тимошенко.



За словами волонтерки, перед зустріччю з мером їм поставили умови – з їхньої сторони не більше трьох людей і скасування акції. Зі сторони влади було восьмеро людей та двоє поліцейських.

На зустріч активісти йшли з конкретними питаннями та пропозиціями, але мер обрав позицію: “я знаю краще; ми все робимо як треба; ви все брешете; не розумію хто ви взагалі і для чого”, – говорить Ольга.

Єдиним позитивним, на наш погляд, було те, що нам пообіцяли додаткову зустріч з можливістю обговорити способи задоволення листів-прохань від військових частин. Була хоч маленька, але надія.

Та після зустрічі всі сподівання були зруйновані – зразу ж після спілкування з Сергієм Налом з’являється відео з наклепом про організаторів акції «ЗСУ в ПЕРШУ чергу».

Нас запевняли на мітингах, що всі запити військових завжди задовільняються. І що всі котрі надходять, будуть задоволені, але зустрічі з людиною мера, яка відповідає за запити відбулася, без ніякого конструктиву. На мою особисту думку, боротьба в Тернополі однозначно повинна продовжуватись. Міська рада активно наближати Перемогу просто не має бажання… На дронах, радіостанціях, прицілах просто неможливо побудувати такі схеми, як на ремонтах міста.