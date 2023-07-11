Цьогоріч знімати дах колишнього домініканського монастиря, що межує з катедральним собором Непорочного зачаття пресвятої Богородиці, не будуть.

Про це активістам під час вчорашньої зустрічі сказав синкел тернопільського деканату Тернопільсько-Зборівської єпархії УГКЦ Віталій Козак. Більше того, виявилося, що грошей на весь комплекс ремонтних робіт у єпархії ще немає.

Нагадаємо, раніше єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської єпархії Теодор Мартинюк в інтерв’ю Суспільному казав, що фінансуватимуть роботи за кошти парафіян та доброчинців. Зараз представники єпархії стверджують інше.

«Якщо ви думаєте, що ми маємо кошти на це все, то ні… Кошти парафіян ми не плануємо використовувати. Бо катедра прив’язана до парафіян, а колишній монастир – це приміщення єпархії, вона має усіх парафіян, що в області. Ми працюватимемо як завжди: шукаємо меценатів, пишемо різні проекти в закордонні фонди і так залучаємо кошти.

Я думаю, що цього року до заміни даху не дійде, бо це вже запізно за нього братися. Заміна даху не може відбутися так просто. Бо стіни просідають. Там ще будуть заливати укріплюючи конструкційні споруди», – розповів отець.

Кошторису робіт він озвучити не зміг, пояснивши, що такою інформацією володіє економ єпархії. Щодо терміну робіт, то чіткої відповіді теж не прозвучало. На паспорті об’єкта пише, що вони будуть завершені ще цього року. Отець Козак до таких термінів ставиться скептично.

Третій поверх

Змінилася риторика отців і щодо добудови третього поверху над монастирем. Якщо раніше отець Петро Порохонько в інтерв’ю Суспільному заявляв, що це була ініціатива Мінкульту, то тепер священники ведуть мову, що з такою ініціативою виступив автор проекту, архітектор Юрій Вербовецький.

«Фасади би мали бути об’єднані, радянська рестраврація цього не надавала. Якісь містобудівні моменти спонукали Юрія Вербовецького об’єднати приміщення колегіату з висотою катедри. І тоді в проекті виник момент мансарди.

Це була ініціатива архітектора. Мінкульт дав пораду змінити дахи і довести їх до певних рівнів. Тому проект змінився. Архітектор запропонував, Мінкульт це потвердив.

Вербовецький посилається на конфігурацію колишньої вулиці 3 мая, нинішня Сагайдачного. Вона була вужчою і тягнулася до катедрального собору. Тоді фасад був затиснутий рядом будівель, які були до війни, і не був видимий з вулиці. Тому стилістично ця лінія була прив’язкою до фасаду. Під час війни там будівлі були зруйновані. Тоді фасад з другого плану перейшов на перший. І рішення Вербовецького я пояснюю містобудівним завданням об’єднати рівень вулиці.

Допустимо це чи недопустимо для реставрації – мені це невідомо. Але якщо проект проходить експертизу в Міністерстві культури, то для мене цього є достатньо», – сказав отець Козак.

Присутній на зустрічі історик Володимр Окаринський уточнив, що вулиця 3 мая не була вужчою, просто біля катедри стояв павільйон, який звужував ділянку біля храму.

Про брак місця для своєї діяльності під час зустрічі з активістами отці цього разу не згадували. Яку саме площу додасть добудова третього поверху, вони теж озвучити не змогли, пояснивши, що за такою інформацією слід звертатися до архітектора.

Законність і прозорість

Чимало претензій у активістів було щодо порушень закондавства, маніпуляцій та непрозорості втілення проекту.

«Велика хвиля обурення у фахівців. Краєзнавці, юристи, архітектори, археологи обурені, тому що багато порушень законодавства. І нас, як громадськість, це теж хвилює, адже йдеться не про приватний будинок. Згідно з законодавством, має бути архітектурний конкурс. Його не було проведено», – наголосила представниця спільноти Urban.te Леся Чернець.

Також активісти наголошують, що реставрація, якою іменують ремонтні роботи, не передбачає якихось добудов до історичної будівлі.

Отці ж переконані, що діють в правовому полі.

«Тут не було порушено закон, – переконує отець Порохонько. – Ми не оголошували конкурс, бо катедра і домініканський монастир є комплексна споруда. А Юрій Вербовецький вже займався реставрацією катедри. Він може єдиний на Тернопільщині має ліцензію робити реставрацію чи реконструкцію національних пам’яток, він вже мав досвід зі Збаразьким замком, з Вишнівецьким палацом. Раз він займався реставрацією катедри, то він розробляв вже і проект і по колишньому монастирю. Нам ніхто не казав, що має бути конкурс. І коли ми подавали на містобудівну раду, то жодних зауважень не було.

Дану пропозицію затвердила містобудівна рада при міській раді, там були місцеві архітектори і не було жодних заперечень. Потім була нарада у відділі культури при ТОВА. І вже після цього подали на затвердження в Мінкульт.

Ви можете почитати собі законодавство, і воно говорить так. А насправді воно по іншому відбувається. Є спеціалісти. Вони подали документи в органи державної влади і дозвільні служби. У нас є документи від Мінкульту, є дозвіл на розроблення проекту і затверджений проект. І від Державної архітектурної будівельної інспекції є дозвіл на виконання будівельних робіт.

Ми можемо показати документація і показати погодження».

Що важливо, коли активісти таки захотіли переглянути дозвільні документи, їм їх не показали.

Відсутність громадських слухань отці пояснили «важкими часами».

«Ніякого резонансу не викликали паспорти оновлення катедри, бо вони були публічно висвітлені.

Потім розроблявся новий проект, але було два роки ковіду і рік війни. І не факт, що планувалося починати цього року. Просто руйнування споруди спонукало нас почати цього року.

Якби були сприятливіші умови, то громадські слухання варто було провести», – таки погодився отець Козак.

Активісти просили призупинити будівництво до з’ясування всіх обставин.

«Тут багато волонтерів. Але останні 4 дні ми займаємось захистом катедри, а не допомогою ЗСУ. Просимо допомогти нам, щоб ми могли сфокусуватися на головному», – сказала Леся Чернець.

Щодо призупинки будівництва конкретної відповіді отці теж не дали.

Принагідно активісти запросили представників єпархії на зустріч з фахівцями, яка відбудеться у п’ятницю, аби вони послухали думку юристів, архітекторів, істориків, краєзнавців і склали для себе повну картину. Представники громадськості розраховують, що почуте спонукатиме духовенство передумати добудовувати третій поверх над колишнім монастирем.

Тим часом уже зареєстровано всеукраїнську петицію щодо «Збереження пам‘ятки архітектури національного значення колишнього монастиря Домініканського костелу у м. Тернопіль». Підписати її можна за посиланням https://petition.kmu.gov.ua/petitions/5156.

Фото urban.te та Брами Тернополя