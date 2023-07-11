У аферу з виїздом до іншої країни потрапила мешканка Тернопільщини.

Жінка знайшла оголошення про швидке оформлення документів на постійне місце проживання за кордоном. Вона зателефонувала за вказаним номером і невідомий, який представився посередником в оформлені віз запевнив, що зможе оперативно допомогти з виїздом в США. Виготовлення пакету документів та термінового розгляду справи про відкриття візи пройдисвіт оцінив у 1700 доларів.

В США мешканка Тернопільщини так і не поїхала. Натомість жінка втратила понад 60 тисяч гривень, які перерахувала пройдисвіту за послуги. Потерпіла перед оплатою не побачила жодних документів щодо легальності фірми та виїзду, проте це не спинило її від передачі значної суми невідомим.

Поліцейські вкотре наголошують: не дайте себе ошукати і не дозволяйте пройдисвітам збагатитися за ваш рахунок! Різні пропозиції дешево влаштуватися на роботу за кордоном, оформити візу, внести неправдиві відомості до реєстраційних документів, виготовити різні довідки зазвичай пропонують лише аферисти, а їх кількість у воєнний період лише збільшилася.

Наполягання на терміновості та оплаті за обробку дозволів на роботу, заяв на отримання візи – це все ознаки шахрайських дій.